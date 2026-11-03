Brian Damián Velázquez continuará privado de su libertad luego de que se dictara su prisión preventiva en el marco de la investigación del crimen de Roberto Carlos Herrera, ocurrido el pasado agosto en el barrio Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.
Quedó preso el acusado de ejecutar a balazos a su vecino en barrio Yapeyú
El crimen de Roberto Carlos Herrera ocurrió en agosto en el norte de la capital provincial. Testigos presenciaron el ataque y señalaron a Brian Velázquez, su vecino, como el autor de los disparos.
La medida cautelar fue impuesta por el juez penal José Luis García Troiano luego de que la defensa, ejercida por el abogado Ramiro Carrasco, aceptara la imposición de la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.
La causa es llevada adelante por la fiscal Laura Urquiza, integrante de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La funcionaria le atribuyó a Velázquez la autoría del delito de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”.
El trágico episodio investigado tuvo lugar a plena luz del día el pasado 6 de agosto, alrededor de las 15:23. El escenario del crimen fue la intersección de las calles Hugo Wast y Cafferata, en pleno corazón del barrio Yapeyú, en el sector norte de la capital santafesina.
Una discusión que terminó en tragedia
De acuerdo con la reconstrucción elaborada por la fiscalía, el desencadenante del ataque fue una fuerte discusión motivada por la falta de restitución de una herramienta de trabajo. Velázquez le había prestado la máquina a la víctima y reclamaba su devolución inmediata.
Al recibir como respuesta por parte de Herrera que ya no tenía la herramienta en su poder, el imputado reaccionó con violencia y lo amenazó de muerte. "Si vos me hiciste matar la máquina, yo te voy a matar a vos", le advirtió de manera intimidatoria.
Tras pronunciar la amenaza, Velázquez abordó un automóvil Volkswagen Gol de color gris y se retiró momentáneamente del lugar. Sin embargo, minutos más tarde regresó armado al cruce de calles con la firme intención de ejecutar la intimidación previa contra su vecino.
Al retornar a la esquina, el agresor extrajo un arma de fuego desde el vehículo y disparó contra Herrera. Aunque el primer proyectil no logró impactar en el blanco, la víctima intentó escapar desesperadamente para salvaguardar su vida y buscó refugio en una gomería cercana.
Al no lograr ingresar al comercio, Herrera continuó su huida a pie por la calzada. Aprovechando la indefensión del hombre mientras corría, el atacante gatilló al menos dos disparos más desde su automóvil en movimiento, alcanzándolo en el tórax y el abdomen.
Muerte inmediata
Las heridas provocadas por los proyectiles fueron de extrema gravedad. Uno de los disparos ingresó por el brazo derecho y se alojó en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, mientras que el segundo afectó la región retroperitoneal, provocando un shock hipovolémico que causó la muerte inmediata.
La detención de Velázquez se llevó a cabo el pasado 26 de octubre durante un allanamiento ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI). El procedimiento fue solicitado por la fiscal Urquiza y autorizado por la jueza Rosana Carrara en una vivienda del barrio Yapeyú.
Entre las evidencias troncales reunidas en el legajo del MPA se cuentan las grabaciones de cámaras de seguridad de un lubricentro y de la gomería de la zona. Asimismo, el expediente suma las actas de procedimiento policial y las declaraciones de diversos testigos presenciales.
Con la prisión preventiva dictada por el juez García Troiano, Velázquez seguirá encarcelado a la espera de las próximas etapas procesales. La fiscalía continuará reuniendo elementos probatorios para la presentación de la acusación formal y posterior juicio oral.