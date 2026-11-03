Santa Fe

Imputaron a una mujer por agredir a una policía durante el intento de usurpación de la Villa Olímpica

El fiscal Esteban Morales confirmó que la detenida fue acusada de atentado calificado contra la autoridad y resistencia a la autoridad. Una empleada policial sufrió lesiones que demandaron siete días de curación. La Fiscalía aclaró que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para imputarle una tentativa de usurpación.