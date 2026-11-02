El intento de usurpación de las viviendas de la denominada Villa Suramericana, en la ciudad de Santa Fe, terminó con ocho personas demoradas y una mujer que permanece detenida. Así lo confirmó este lunes la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli.
"Que no se gasten en volver": la advertencia del Gobierno tras el intento de usurpación en la Villa Suramericana
Virginia Coudannes ratificó que la Provincia mantendrá la vigilancia sobre el complejo habitacional, luego del intento de ocupación registrado el viernes. Hubo ocho personas demoradas y una mujer que continúa detenida. La funcionaria aseguró que las viviendas serán preservadas hasta que se complete el procedimiento público de inscripción y adjudicación.
El episodio se produjo el viernes por la noche, cuando un grupo de personas intentó ingresar y ocupar parte de las más de 300 unidades habitacionales que integran el complejo construido para los Juegos Suramericanos.
Según explicó Coudannes, la intervención policial permitió frustrar la maniobra y evitar que se concretara la ocupación. Sin embargo, el procedimiento no terminó sin incidentes: durante los enfrentamientos se produjeron daños en un patrullero, situación que también forma parte de las actuaciones judiciales.
La funcionaria precisó que ocho personas fueron demoradas y que una mujer continúa detenida, con una causa abierta no solamente por el intento de usurpación, sino también por los daños ocasionados al vehículo policial y la afectación al personal de la fuerza.
"Nosotros no nos vamos a correr por unos violentos, por unos pocos que quieren o que intentaron usurpar viviendas, más de 300 que son de todos los santafesinos", sostuvo Coudannes.
La vocera también confirmó que existe una investigación a cargo del fiscal Morales, quien procura establecer las circunstancias del episodio y determinar si detrás del intento de ocupación hubo algún tipo de organización.
Prácticas de la "vieja política"
Consultada sobre la posible participación de agrupaciones políticas o sociales, Coudannes evitó confirmar una vinculación concreta. No obstante, deslizó sospechas sobre la existencia de una estructura que habría impulsado la maniobra y cuestionó lo que definió como prácticas de la "vieja política".
"Hay una investigación, el fiscal Morales la tiene a cargo. No voy a ratificarlo", aclaró, al señalar que corresponde a la Fiscalía avanzar sobre las responsabilidades.
Inscripción y adjudicación
Más allá del episodio policial, Coudannes puso el acento en el destino de las viviendas y en la decisión del Gobierno de preservar el complejo hasta que pueda concretarse su adjudicación.
La funcionaria recordó que se trata de una obra que había quedado paralizada durante la gestión anterior y que fue terminada por la actual administración provincial. En ese sentido, defendió la decisión de avanzar con su puesta en funcionamiento y remarcó que las unidades constituyen un recurso habitacional destinado a los santafesinos.
Respecto del mecanismo de adjudicación, indicó que el Gobierno trabaja junto con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para abrir próximamente la inscripción de los interesados.
El procedimiento contempla una primera etapa de registro, luego un análisis de las personas inscriptas y finalmente un sorteo público. Coudannes aseguró que el proceso será transparente y que los adjudicatarios deberán afrontar el pago correspondiente por las viviendas.
La vocera anticipó que antes de fin de año se avanzará con ese proceso, aunque aclaró que deberán respetarse los plazos administrativos necesarios para completar cada instancia.
Vigilancia policial
Mientras tanto, el predio continuará bajo vigilancia policial. Según explicó, ya existe un monitoreo de la zona y la intervención del viernes fue posible, en parte, gracias a información previa y a los llamados realizados por vecinos al sistema de emergencias 911.
"Que no se gasten en volver", advirtió Coudannes, al ratificar que el Gobierno mantendrá los operativos para evitar nuevas ocupaciones.
La funcionaria también destacó el compromiso de los habitantes del sector, a quienes pidió que continúen alertando sobre movimientos sospechosos. Según señaló, ante una comunicación al 911, la Policía puede llegar al lugar en un lapso estimado de entre cinco y seis minutos.