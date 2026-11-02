Santa Fe

"Que no se gasten en volver": la advertencia del Gobierno tras el intento de usurpación en la Villa Suramericana

Virginia Coudannes ratificó que la Provincia mantendrá la vigilancia sobre el complejo habitacional, luego del intento de ocupación registrado el viernes. Hubo ocho personas demoradas y una mujer que continúa detenida. La funcionaria aseguró que las viviendas serán preservadas hasta que se complete el procedimiento público de inscripción y adjudicación.