Se investiga

Una madre y su hija fueron encontradas muertas en su casa en la Recoleta Santafesina

Una mujer de 84 años y su hija de 58 fueron encontradas sin vida en una propiedad de Obispo Gelabert al 2500. Los cuerpos estaban en distintos sectores de la casa y ambos presentaban lesiones en la cabeza. Hasta el momento los fallecimientos fueron encuadrados como "muertes dudosas" y la Fiscalía ordenó realizar pericias para establecer qué sucedió.