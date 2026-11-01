Drama en Santa Fe

Buscan a una adolescente que se arrojó al agua desde el Puente Colgante

Una joven de entre 15 y 16 años desapareció en las aguas de la Laguna Setúbal, frente a la costanera santafesina. Habría sido vista flotando durante algunos instantes antes de desaparecer de la superficie. Prefectura Naval y buzos tácticos desplegaron un intenso operativo por disposición de la Fiscalía.