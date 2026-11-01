Dpto Las Colonias

Tragedia en Esperanza: encontraron muerto a un empresario y a su esposa dentro de su casa

Un hombre de 73 años, y su esposa, de 70, fueron hallados muertos en su domicilio. La investigación contempla distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de un acuerdo previo, pero todavía resta establecer la mecánica de los hechos y las circunstancias que desembocaron en el desenlace.