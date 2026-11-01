Un intento de robo en un comercio de la ciudad bonaerense de Zárate terminó con un enfrentamiento armado, una toma de rehén y dos detenidos.
Tiroteo y toma de rehenes en Zárate: un delincuente fue baleado durante un robo y su cómplice se entregó
Dos hombres intentaron asaltar un comercio de venta de celulares y terminaron enfrentándose con efectivos policiales. Durante la secuencia golpearon al propietario del negocio y retuvieron a una mujer que trabajaba en un local lindero.
El episodio ocurrió este sábado 31 de octubre, cuando dos hombres ingresaron a un local de venta de teléfonos celulares con fines delictivos y, ante la llegada de la Policía, intentaron escapar. En medio de la intervención, uno de ellos resultó herido de bala y su compañero terminó entregándose a los efectivos.
El hecho tuvo lugar en un negocio ubicado sobre la calle Independencia al 700. Un vecino advirtió lo que estaba sucediendo y dio aviso al sistema de emergencias 911. A partir de esa comunicación, personal policial se dirigió al establecimiento para intervenir en el asalto.
La situación se complicó cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los uniformados y quedaron rodeados. En ese contexto, golpearon al propietario del comercio y tomaron como rehén a una mujer que trabajaba en un negocio lindero.
La secuencia derivó en un episodio de violencia que incluyó disparos entre uno de los asaltantes y los agentes que habían llegado al lugar. Finalmente, ambos hombres fueron detenidos, aunque uno de ellos debió recibir asistencia médica por las heridas sufridas durante el enfrentamiento.
Cómo fue el robo que terminó con una mujer tomada como rehén
De acuerdo con la reconstrucción difundida por la agencia NA, los dos jóvenes ingresaron al comercio de celulares con la intención de concretar un robo. Sin embargo, la intervención policial, que se produjo luego del llamado de un vecino al 911, modificó el desarrollo del hecho.
Al encontrarse con los efectivos y sin posibilidades inmediatas de escapar, los sospechosos reaccionaron con violencia. Primero golpearon al dueño del establecimiento y luego utilizaron a una mujer que trabajaba en un local cercano para intentar evitar que la Policía avanzara sobre ellos.
La trabajadora quedó retenida durante el episodio, en una situación que obligó a los uniformados a intervenir mientras intentaban controlar a los dos hombres y garantizar la integridad de la víctima.
En medio de esa secuencia, uno de los delincuentes decidió deponer su actitud y entregarse ante los agentes. Su cómplice, en cambio, inició un intercambio de disparos con el personal policial.
El enfrentamiento terminó con el sospechoso herido por dos impactos de arma de fuego. Recibió un disparo en uno de sus brazos y otro en una de sus piernas.
Tras ser reducido, el hombre fue asistido y trasladado a un centro de salud de la zona para recibir atención médica. El otro involucrado quedó detenido luego de entregarse a los efectivos.
Quiénes son los detenidos tras el enfrentamiento en Zárate
Los dos hombres involucrados en el intento de robo fueron identificados como Julián Crespo, de 20 años, y Eduardo Gómez Sosa, de 28. Según consignó la agencia Noticias Argentinas, ambos cuentan con antecedentes penales.
La detención de los sospechosos se concretó después de la intervención policial que puso fin al asalto y al episodio de toma de rehén. El procedimiento permitió controlar la situación y trasladar al delincuente herido para su atención médica.
El caso volvió a poner en primer plano un episodio de inseguridad ocurrido en una zona comercial de una ciudad bonaerense, donde un intento de robo derivó en una situación de riesgo para trabajadores, comerciantes y las personas que se encontraban en las inmediaciones.
La investigación deberá establecer las circunstancias precisas del asalto, la intervención de cada uno de los detenidos y las responsabilidades penales correspondientes.
La información difundida hasta el momento por la agencia NA señala que los dos sospechosos quedaron identificados y a disposición de las autoridades, mientras que uno de ellos permanecía bajo atención médica por las heridas recibidas durante el tiroteo.
El episodio se produjo en cuestión de minutos, desde el ingreso de los asaltantes al comercio hasta la llegada de la Policía y el desenlace con los dos detenidos. La rápida advertencia de un vecino a través del 911 permitió poner en marcha el operativo que terminó con el intento de robo.