Provincia de Buenos Aires

Tiroteo y toma de rehenes en Zárate: un delincuente fue baleado durante un robo y su cómplice se entregó

Dos hombres intentaron asaltar un comercio de venta de celulares y terminaron enfrentándose con efectivos policiales. Durante la secuencia golpearon al propietario del negocio y retuvieron a una mujer que trabajaba en un local lindero.