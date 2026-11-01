Una joven de 22 años y cuatro niños murieron durante un episodio ocurrido en una vivienda incendiada de la localidad de Quitilipi, en la provincia del Chaco. Por el caso, la Policía detuvo a la pareja de la mujer, un hombre de 25 años que quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
Chaco: una joven y cuatro niños murieron en una casa incendiada y detuvieron a la pareja de la mujer
El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Quitilipi. Las víctimas tenían entre seis meses y 22 años. Los investigadores encontraron lesiones cortantes en tres de los menores y ordenaron autopsias para esclarecer las causas de las muertes.
El hecho se conoció alrededor de las 6 de este domingo, cuando efectivos policiales y bomberos llegaron a una casa ubicada en inmediaciones de la calle Islas Malvinas al 1.200, en el barrio Matadero. La construcción tenía sectores de madera y nailon y parte de la estructura estaba afectada por las llamas.
Al ingresar, los agentes encontraron cuatro cuerpos dentro de la vivienda: el de una mujer adulta y los de tres menores. Un bebé de seis meses también fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local, pero ingresó sin signos vitales.
Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco, de cuatro; sus sobrinos Adriana, de cinco, y Bruno, de cuatro; y Bernardo, de seis meses, también hijo de la joven.
Qué encontraron los investigadores en la vivienda
Los primeros exámenes médicos detectaron lesiones que llevaron a los investigadores a profundizar las actuaciones más allá del incendio. Según los informes preliminares, los tres menores encontrados dentro de la casa presentaban cortes en la zona del cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo.
En el caso de Aranda, se constató una lesión en la región lumbar, mientras que el bebé presentaba marcas en el cuello y la espalda.
A partir de esos hallazgos, la Fiscalía ordenó autopsias para las cinco víctimas. Los estudios forenses serán determinantes para establecer las causas de las muertes y determinar si el fuego tuvo intervención directa en todos los fallecimientos.
Detuvieron a la pareja de la joven
En el lugar también encontraron inconsciente a Alberto Luis Ávalos, de 25 años, pareja de Aranda y padre del bebé. El hombre fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica y quedó bajo custodia policial.
Por disposición del fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, fue detenido como principal sospechoso en la causa, caratulada inicialmente como supuesto homicidio.
Durante las pericias en la vivienda, el Gabinete Científico del Poder Judicial secuestró teléfonos celulares, un cuchillo de aproximadamente 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor, tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas. Todos esos elementos serán sometidos a análisis.
Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña. La investigación continúa para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada y establecer las responsabilidades en el hecho.