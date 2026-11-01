Conmoción

Chaco: una joven y cuatro niños murieron en una casa incendiada y detuvieron a la pareja de la mujer

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Quitilipi. Las víctimas tenían entre seis meses y 22 años. Los investigadores encontraron lesiones cortantes en tres de los menores y ordenaron autopsias para esclarecer las causas de las muertes.