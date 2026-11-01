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Chaco: una joven y cuatro niños murieron en una casa incendiada y detuvieron a la pareja de la mujer

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en Quitilipi. Las víctimas tenían entre seis meses y 22 años. Los investigadores encontraron lesiones cortantes en tres de los menores y ordenaron autopsias para esclarecer las causas de las muertes.

El hecho se conoció alrededor de las 6 de este domingo.El hecho se conoció alrededor de las 6 de este domingo.
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Una joven de 22 años y cuatro niños murieron durante un episodio ocurrido en una vivienda incendiada de la localidad de Quitilipi, en la provincia del Chaco. Por el caso, la Policía detuvo a la pareja de la mujer, un hombre de 25 años que quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El hecho se conoció alrededor de las 6 de este domingo, cuando efectivos policiales y bomberos llegaron a una casa ubicada en inmediaciones de la calle Islas Malvinas al 1.200, en el barrio Matadero. La construcción tenía sectores de madera y nailon y parte de la estructura estaba afectada por las llamas.

Al ingresar, los agentes encontraron cuatro cuerpos dentro de la vivienda: el de una mujer adulta y los de tres menores. Un bebé de seis meses también fue asistido en el lugar y trasladado al hospital local, pero ingresó sin signos vitales.

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Las víctimas fueron identificadas como Rocío Aranda, de 22 años; su hijo Franco, de cuatro; sus sobrinos Adriana, de cinco, y Bruno, de cuatro; y Bernardo, de seis meses, también hijo de la joven.

Qué encontraron los investigadores en la vivienda

Los primeros exámenes médicos detectaron lesiones que llevaron a los investigadores a profundizar las actuaciones más allá del incendio. Según los informes preliminares, los tres menores encontrados dentro de la casa presentaban cortes en la zona del cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo.

En el caso de Aranda, se constató una lesión en la región lumbar, mientras que el bebé presentaba marcas en el cuello y la espalda.

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A partir de esos hallazgos, la Fiscalía ordenó autopsias para las cinco víctimas. Los estudios forenses serán determinantes para establecer las causas de las muertes y determinar si el fuego tuvo intervención directa en todos los fallecimientos.

Detuvieron a la pareja de la joven

En el lugar también encontraron inconsciente a Alberto Luis Ávalos, de 25 años, pareja de Aranda y padre del bebé. El hombre fue trasladado al hospital, donde recibió atención médica y quedó bajo custodia policial.

Por disposición del fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña, fue detenido como principal sospechoso en la causa, caratulada inicialmente como supuesto homicidio.

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Durante las pericias en la vivienda, el Gabinete Científico del Poder Judicial secuestró teléfonos celulares, un cuchillo de aproximadamente 27 centímetros con manchas similares a sangre, un encendedor, tramos de soga y un fragmento de sábana con manchas rojizas. Todos esos elementos serán sometidos a análisis.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña. La investigación continúa para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada y establecer las responsabilidades en el hecho.

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