Los cinco integrantes de una familia venezolana, un matrimonio y sus tres hijos, fueron hallados sin vida este viernes en una vivienda ubicada en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron las autoridades policiales.
Se investiga
Encontraron muertos a los cinco integrantes de una familia extranjera en Buenos Aires
Se trata de dos adultos y sus tres hijos. El hombre tenía un arma entre sus pertenencias.
Por el momento se desconoce el origen de la masacre.
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Los agentes concurrieron a un domicilio en la calle Mercedes al 2.400, luego de que un allegado informara que no tenía novedades de la familia, y al ingresar se encontraron con una escena dramática: la mujer y los tres hijos muertos, con diversas heridas, al igual que el hombre, quien tenía un arma sobre sus piernas.
Se hicieron presentes en el lugar representantes de la UFI Número 8 y personal de la Policía Científica, aunque por el momento se desconoce el origen de la masacre.
Posible homicidio seguido de suicidio
Una de las principales hipótesis es que el hombre asesinó a sus familiares y posteriormente se quitó la vida.
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