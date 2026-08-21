Una oficial de Policía fue encontrada muerta junto a su hija en un departamento ubicado en el centro de Avellaneda y el caso es investigado por la Justicia.
Tragedia en Avellaneda: una policía fue hallada muerta junto a su hija
Estefanía Luján Espínola y su hija, identificada como L.J., fueron encontradas sin vida en un departamento de la calle Mariano Acosta al 600. La principal hipótesis apunta a que la mujer habría matado a la menor y luego se habría quitado la vida. La fiscalía continúa con la investigación.
Se trata de Estefanía Luján Espínola, quien fue hallada junto a la menor luego de que efectivos acudieran a la vivienda a partir de un llamado al 911. La comunicación alertaba que la mujer no respondía a los llamados.
El hecho ocurrió en un inmueble situado sobre la calle Mariano Acosta al 600. Si bien Espínola residía en Avellaneda al momento de la tragedia, había vivido durante varios años en Lomas de Zamora junto a su familia.
La noticia provocó conmoción entre familiares y allegados, y ambas fueron despedidas en esa localidad bonaerense.
El llamado al 911 y la llegada de la Policía
De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, la Policía llegó al departamento después de recibir un llamado al servicio de emergencias 911 que advertía que Espínola no respondía las comunicaciones.
Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron a la oficial y a su hija sin vida. La menor fue identificada como L.J. y, por el momento, las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias exactas en las que se produjeron ambas muertes.
La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que la mujer habría causado la muerte de su hija y posteriormente se habría quitado la vida utilizando su arma reglamentaria. Sin embargo, se trata de una línea de investigación que todavía debe ser confirmada a partir de las pruebas reunidas en el expediente.
La fiscalía interviniente trabaja en la reconstrucción de lo ocurrido dentro del departamento. Para eso, continúa reuniendo testimonios y otros elementos que permitan establecer la secuencia de los hechos.
Hasta el momento, no se difundieron públicamente detalles que permitan determinar cuáles fueron las circunstancias que llevaron al episodio. Tampoco se estableció oficialmente un motivo para explicar la decisión atribuida a la mujer.
La causa permanece abierta y las autoridades mantienen reserva sobre distintos aspectos de la investigación mientras avanzan las medidas destinadas a esclarecer lo ocurrido.
La despedida en Lomas de Zamora
Aunque la tragedia ocurrió en Avellaneda, el vínculo de Espínola con Lomas de Zamora hizo que la despedida de la oficial y su hija se realizara en esa localidad.
Según la información publicada por Noticias Argentinas, Espínola había vivido allí durante varios años junto a su familia antes de instalarse en Avellaneda. Por ese motivo, familiares y amigos se acercaron a la casa velatoria Las Flores, ubicada en Portela 461, en el centro de Lomas de Zamora, para despedir a ambas.
El caso generó conmoción entre las personas cercanas a la oficial, especialmente por las características del hecho y por tratarse de una integrante de la Policía.
La investigación quedó a cargo de la fiscalía correspondiente, que deberá determinar con precisión qué ocurrió dentro del departamento de Mariano Acosta al 600 y establecer las circunstancias que rodearon las dos muertes.
Por ahora, la principal hipótesis continúa siendo la de un homicidio seguido de suicidio, pero la Justicia todavía debe avanzar con las pericias, testimonios y demás elementos incorporados a la causa antes de arribar a conclusiones definitivas.
El expediente se mantiene bajo reserva y existe hermetismo en torno a los posibles motivos que pudieron haber desencadenado la tragedia. Las autoridades no informaron, hasta el momento, otros elementos que permitan establecer una explicación sobre lo sucedido.