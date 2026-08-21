Se investiga

Tragedia en Avellaneda: una policía fue hallada muerta junto a su hija

Estefanía Luján Espínola y su hija, identificada como L.J., fueron encontradas sin vida en un departamento de la calle Mariano Acosta al 600. La principal hipótesis apunta a que la mujer habría matado a la menor y luego se habría quitado la vida. La fiscalía continúa con la investigación.