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En la zona noreste

Un delincuente protagonizó una insólita secuencia este martes en Santa Fe

El hombre, de 39 años, que estaba preso por robo, fue liberado al mediodía. Fue arrestado nuevamente minutos después cuando trataba de llevarse una moto ajena, escapó de la comisaría y volvió a caer.

Finalmente, el delincuente terminó tras las rejas de la Comisaría 8a. Foto: ArchivoFinalmente, el delincuente terminó tras las rejas de la Comisaría 8a. Foto: Archivo
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Un llamativo hecho de varios episodios consecutivos que tuvo como protagonista a un delincuente de 39 años ocurrió este martes en la zona noreste de la ciudad de Santa Fe.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó en la Comisaría 8ª de la Unidad Regional I, aproximadamente a las 12.40, cuando el sujeto fue puesto en libertad conforme a directivas del Ministerio Público de la Acusación.

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Sin embargo, la calma duró poco. Momentos más tarde, la policía recibió un alerta radial por el robo de una moto Yamaha de color azul.

La sustracción se había producido en el estacionamiento del supermercado Kilbel ubicado en la intersección de calle Javier de la Rosa y avenida General Paz.

La víctima, un hombre de 36 años, radicó la denuncia mientras las cámaras del sistema de monitoreo daban seguimiento al sospechoso.

Cara conocida

Con los datos aportados por la central de monitoreo, una patrulla interceptó al ladrón en la esquina que forman las calles Larrea y Avellaneda, mientras remolcaba a pie el vehículo.

Tras ser aprehendido, el sujeto fue llevado primeramente a Medicina Legal y posteriormente alojado nuevamente en dependencias de la Seccional 8ª.

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No obstante, cuando parecía concluida la actuación policial, el imputado protagonizó una insólita maniobra: en circunstancias que aún son materia de investigación interna, el detenido logró salir del edificio policial sin que el personal advirtiera de inmediato la forma ni el momento exacto del escape.

Al percatarse de la fuga, la dependencia irradió de urgencia el pedido de captura y se montó un operativo cerrojo.

Tras los trámites de rigor en la Comisaría 8va., el implicado quedó a disposición del fiscal en turno. Crédito: Pablo AguirreFinalmente, el delincuente terminó tras las rejas de la Comisaría 8a. Foto: Pablo Aguirre

La evasión duró apenas unos minutos, ya que uno de los móviles que patrullaban se topó con el prófugo y lo recapturó en la zona de Larrea y Dorrego.

Tras la reitera detención, el hombre de 39 años quedó nuevamente a disposición de la Justicia, donde ahora deberá hacer frente no solo al delito de robo de motovehículo, sino también a la imputación por evasión.

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