Izán Aguirre tenía 6 años y murió por asfixia, según se pudo determinar durante la autopsia que se realizó a su cadáver durante las últimas horas.
Se conoció el resultado preliminar de la autopsia del niño fallecido en San Justo
Todavía restan análisis complementarios. La madre sigue privada de su libertad, internada en un centro público especializado en salud mental de la ciudad de Santa Fe.
El fallecimiento del pequeño estremeció a la comunidad de San Justo, cabecera del departamento santafesino del mismo nombre, y la noticia tuvo eco en los principales medios provinciales y nacionales.
Fue el abuelo paterno del niño quien denunció lo que había pasado en la casilla que el niño y su mamá habitaban.
El hombre llamó a la central de Emergencias 911 en horas de la siesta de este miércoles y dijo que la mujer había matado a su hijo.
La policía encontró el cuadro desolador. Ella cargaba en brazos el cuerpo sin vida del nene.
Toda la familia estaba shockeada.
Izán había muerto hacía varias horas, probablemente durante la noche, por lo que pudieron constatar los médicos en el lugar.
Investigación
El caso quedó en manos de la fiscal Daniela Montegrosso, que ordenó la autopsia y distintas medidas a peritos de la Policía de Investigaciones. Si bien algunos análisis bioquímicos y anatomopatológicos van a llevar días, los forenses ya pudieron corroborar que el pequeño murió por asfixia.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación ordenó inmediatamente la detención de la madre, que fue trasladada al Hospital Mira y López de la capital provincial, especializado en salud mental.
Allí, permanece privada de la libertad, con asistencia psiquiátrica y psicológica.