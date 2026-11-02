Un hombre cuya identidad todavía no fue establecida murió durante la mañana del lunes en un comercio ubicado en Javier de la Rosa al 2100, en la ciudad de Santa Fe. Según las primeras informaciones, la víctima habría estado desplazándose por los techos de viviendas de la zona cuando una chapa cedió bajo sus pies y cayó al interior del inmueble. El propietario del establecimiento encontró el cuerpo al ingresar al lugar y dio aviso al 911.
Murió un hombre que cayó desde el techo de un comercio en barrio Guadalupe
Un hombre cuya identidad todavía no fue establecida falleció durante la mañana del lunes en un inmueble de Javier de la Rosa al 2100. Según las primeras actuaciones, caminaba por los techos de viviendas de la zona cuando una chapa cedió y cayó al interior del establecimiento. El propietario encontró el cuerpo al abrir el local y llamó al 911.
El episodio se conoció alrededor de las 7 de este lunes, cuando personal de la Comisaría 8ª fue comisionado hasta un inmueble situado en Javier de la Rosa al 2100, jurisdicción de esa dependencia policial.
Un muerto en el local
De acuerdo con las primeras actuaciones, el propietario del comercio, identificado como Miguel Ángel Costamagna, de 77 años, llegó al establecimiento para iniciar su jornada laboral y se encontró con una escena inesperada: en el interior del local había un hombre tendido en el suelo, aparentemente sin vida.
Ante esa situación, el comerciante cerró el lugar y se comunicó con la Central de Emergencias 911 para solicitar intervención policial.
Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el hombre habría estado desplazándose por los techos de distintas viviendas ubicadas en las inmediaciones de Javier de la Rosa al 2100. En esas circunstancias, una de las chapas de la cubierta sobre la que caminaba habría cedido, provocando que se precipitara hacia el interior del inmueble.
El impacto habría sido de tal magnitud que el hombre murió en el lugar, aunque al momento de confeccionarse el primer informe todavía restaba la correspondiente constatación médica.
Peritajes para reconstruir lo ocurrido
La investigación quedó encuadrada inicialmente como una averiguación de causales de muerte. Uno de los principales interrogantes que deberán despejar los investigadores es qué hacía la víctima sobre los techos de las propiedades de la zona y en qué circunstancias se produjo la caída.
Por el momento, el fallecido no había sido identificado oficialmente. Tampoco se habían establecido las razones por las cuales se encontraba desplazándose por las cubiertas de las viviendas.
En el lugar se dispuso la intervención de personal especializado para realizar los peritajes correspondientes y reunir elementos que permitan reconstruir la mecánica del episodio.
La investigación deberá determinar, además, si se trató de una caída accidental o si existieron otras circunstancias que expliquen la presencia del hombre en el techo del comercio.