Santa Fe

Murió un hombre que cayó desde el techo de un comercio en barrio Guadalupe

Un hombre cuya identidad todavía no fue establecida falleció durante la mañana del lunes en un inmueble de Javier de la Rosa al 2100. Según las primeras actuaciones, caminaba por los techos de viviendas de la zona cuando una chapa cedió y cayó al interior del establecimiento. El propietario encontró el cuerpo al abrir el local y llamó al 911.