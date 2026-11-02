Un hombre murió y una mujer resultó herida este domingo por la tarde en Cutral Co, Neuquén, luego de que desconocidos les dispararan mientras se trasladaban en una motocicleta. Tras el ataque, el conductor avanzó algunos metros, perdió el control del vehículo y chocó contra una camioneta estacionada. Los agresores escaparon y son intensamente buscados.
Neuquén: balearon a una pareja en moto y el conductor murió tras chocar contra una camioneta
El episodio ocurrió este domingo. La acompañante sufrió una herida de bala en una mano, mientras que los responsables escaparon y son buscados por la Policía.
El episodio ocurrió cerca de las 15 en la calle Río Limay, entre 22 de Octubre y 13 de Diciembre. Según las primeras informaciones, la pareja fue interceptada por varias personas que abrieron fuego y huyeron inmediatamente después.
Los disparos y el choque
Los vecinos de la zona escucharon varias detonaciones y el ruido de una motocicleta. Algunos también aseguraron haber oído los gritos de una mujer mientras el vehículo avanzaba por la calle.
A pesar de las heridas, el motociclista consiguió recorrer algunos metros antes de perder el control e impactar contra una Chevrolet que estaba estacionada.
Después del choque, cayó sobre el asfalto y quedó tendido junto a los vehículos. Los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero no pudieron salvarlo: murió debido a la gravedad de las lesiones.
Una mujer resultó herida
La acompañante también sufrió heridas. De acuerdo con las primeras versiones, recibió un disparo en una de sus manos y necesitó asistencia médica.
Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre su estado de salud ni sobre el tratamiento que recibió después del episodio.
La Policía busca a los responsables
Luego del ataque, efectivos policiales montaron un operativo para preservar la escena y recolectar pruebas que permitan reconstruir lo sucedido.
Integrantes del área de Investigaciones comenzaron a tomar declaraciones a los vecinos que escucharon los disparos o pudieron observar parte de la secuencia.
Los investigadores intentan determinar desde dónde dispararon los agresores, de qué manera escaparon y cuál fue el motivo del ataque. Por ahora, no hay personas identificadas ni detenidas y la búsqueda continúa.
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