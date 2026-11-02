Un grupo de trabajadores que realizaba tareas de refacción en una antigua estación de servicio de Sierra Grande, en Río Negro, descubrió restos óseos humanos enterrados debajo de una superficie de cemento. El hallazgo ocurrió el sábado y motivó la intervención de la Justicia, que busca establecer la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte.
Río Negro: encontraron un esqueleto enterrado en una estación de servicio abandonada
El hallazgo ocurrió durante trabajos de refacción en un predio abandonado de Sierra Grande. Los restos tenían los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa. La Justicia ordenó una autopsia para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.
De acuerdo con las primeras informaciones, el esqueleto tenía los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa, detalles que despertaron sospechas sobre la posibilidad de que se haya tratado de una muerte violenta.
El descubrimiento tuvo lugar en un predio abandonado desde hace varios años, ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso sur a la localidad y cerca del Estadio Municipal de Fútbol.
Cómo descubrieron el esqueleto
El hallazgo se produjo mientras los operarios realizaban trabajos de remodelación en el terreno. Según trascendió a través de medios regionales, uno de los trabajadores advirtió que una parte del suelo presentaba una forma similar a la de una tumba y decidió dar aviso a las autoridades.
Cuando comenzaron a excavar en ese sector, los efectivos policiales confirmaron la presencia de restos humanos enterrados.
Personal de la Comisaría 13 acudió al lugar y estableció un perímetro de seguridad para preservar posibles evidencias. También participaron especialistas de Criminalística de Sierra Grande y San Antonio Oeste, bajo la supervisión de la fiscal Maricel Viotti Zilli.
Sospechas sobre una muerte violenta
Las condiciones en las que fueron encontrados los restos llamaron la atención de los investigadores.
Según publicaron medios locales, la persona tenía las manos cruzadas, los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa que también estaba sujetada. Encima de ese elemento había una campera de color oscuro.
Durante el procedimiento también se encontró una dentadura postiza y se constató que el cuerpo tenía puestos borcegos.
Estos elementos podrían aportar información relevante para avanzar en la identificación de la víctima. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente cómo se produjo la muerte ni cuánto tiempo llevaba el cuerpo enterrado.
Los peritos deberán analizar las evidencias para determinar si existió la intervención de terceros y establecer las circunstancias en las que murió la persona.
Trasladaron los restos
Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los restos fueron retirados del lugar con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande y posteriormente trasladados a Viedma.
Allí se realizará la autopsia, un procedimiento fundamental para establecer la causa de muerte y calcular su antigüedad aproximada. Los estudios también buscarán obtener datos que permitan conocer la identidad de la víctima.
Una de las primeras estimaciones difundidas por fuentes judiciales señala que los restos serían antiguos, aunque todavía no existe una determinación oficial sobre cuánto tiempo permanecieron enterrados.
El descubrimiento generó conmoción entre los habitantes de Sierra Grande. Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular distintas especulaciones en redes sociales sobre una posible relación entre el hallazgo y personas desaparecidas años atrás.
No obstante, ninguna de esas versiones fue confirmada por las autoridades judiciales.