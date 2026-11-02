Bajo el cemento

Río Negro: encontraron un esqueleto enterrado en una estación de servicio abandonada

El hallazgo ocurrió durante trabajos de refacción en un predio abandonado de Sierra Grande. Los restos tenían los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa. La Justicia ordenó una autopsia para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte.