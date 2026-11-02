Operativo sanitario

Intoxicación de turistas en Ezeiza: investigan si las viandas entregadas en Ushuaia causaron los síntomas

Quince pasajeros extranjeros presentaron vómitos y otros malestares luego de viajar desde Tierra del Fuego. Dos turistas franceses fueron internados. La principal hipótesis apunta a alimentos que habrían recibido antes de abordar el avión, aunque todavía no se determinó su origen ni de qué crucero provenían.