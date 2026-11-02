Quince turistas extranjeros debieron recibir asistencia médica en el aeropuerto internacional de Ezeiza después de presentar síntomas compatibles con una intoxicación durante un viaje desde Ushuaia hacia Buenos Aires.
Intoxicación de turistas en Ezeiza: investigan si las viandas entregadas en Ushuaia causaron los síntomas
Quince pasajeros extranjeros presentaron vómitos y otros malestares luego de viajar desde Tierra del Fuego. Dos turistas franceses fueron internados. La principal hipótesis apunta a alimentos que habrían recibido antes de abordar el avión, aunque todavía no se determinó su origen ni de qué crucero provenían.
El episodio ocurrió el sábado 31 de octubre y motivó un operativo sanitario que se extendió durante varias horas. Dos pasajeros franceses fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos de Ezeiza, donde quedaron internados.
La principal hipótesis de la investigación apunta a unas viandas que los viajeros habrían recibido en el aeropuerto de Ushuaia antes de tomar el vuelo. Según la información publicada por Clarín, algunos pasajeros ya manifestaban síntomas en la terminal fueguina y no pudieron abordar el avión. Por el momento, no se confirmó qué alimento habría provocado los cuadros ni cuál fue el proveedor de la comida.
El caso también abrió interrogantes sobre la embarcación de la que habían desembarcado los turistas y los controles realizados en el puerto de Ushuaia, que se encuentra bajo intervención nacional desde enero de este año.
Cómo fue el operativo sanitario en el aeropuerto de Ezeiza
El episodio se registró durante el vuelo AR1953 de Aerolíneas Argentinas, que partió de Ushuaia el sábado 31 de octubre a las 17.14 con destino final en Ezeiza. Durante el trayecto, varios pasajeros comenzaron a vomitar y necesitaron asistencia.
Ante esa situación, el comandante informó al control aéreo que sería necesario contar con personal sanitario al momento del aterrizaje. El aviso activó los protocolos de emergencia del aeropuerto bonaerense para recibir a los pasajeros afectados.
El avión llegó a Ezeiza a las 20.17. Poco después, alrededor de las 20.30, comenzó el operativo de atención, que se prolongó hasta pasada la madrugada del domingo, aproximadamente a las 2.
Los turistas recibieron asistencia médica e hidratación por parte del personal de emergencias. Ocho de ellos necesitaron medicación. En un primer momento había trascendido que ninguno de los afectados requería traslado a un centro de salud. Sin embargo, posteriormente se confirmó que dos ciudadanos franceses fueron derivados al Hospital Interzonal General de Agudos de Ezeiza y permanecieron internados.
Entre los pasajeros afectados había personas de distintas nacionalidades, entre ellas franceses, alemanes, australianos y noruegos. Los síntomas aparecieron luego de que los viajeros llegaran a Buenos Aires desde Tierra del Fuego, tras haber participado de un viaje en crucero.
Desde Aerolíneas Argentinas descartaron que el origen del malestar estuviera relacionado con la comida servida durante el vuelo. De acuerdo con las fuentes consultadas por Clarín, algunos turistas ya habían presentado síntomas antes de subir al avión, mientras permanecían en el aeropuerto de Ushuaia.
Esa circunstancia llevó a concentrar las averiguaciones en los alimentos que habrían recibido en la terminal fueguina. La posibilidad de que las viandas estuvieran en mal estado es, por ahora, la principal línea de investigación, aunque todavía no hay una confirmación sobre el origen de la intoxicación.
Las viandas y las dudas sobre el puerto de Ushuaia
Según la reconstrucción publicada por Clarín, los pasajeros habrían recibido alimentos para consumir antes de viajar a Buenos Aires. La entrega de viandas es una práctica habitual en los cruceros para las excursiones o las salidas de los pasajeros, de acuerdo con una fuente citada por ese medio.
Las primeras averiguaciones apuntaron a una embarcación noruega que había llegado al puerto de Ushuaia durante la mañana del sábado. Fuentes vinculadas con la actividad portuaria señalaron que podría tratarse del Fridtjof Nansen, operado por la compañía HX Hurtigruten, un crucero con capacidad para unos 500 pasajeros que arribó a la ciudad fueguina a las 6.
Sin embargo, la identificación del barco no está confirmada. En esos días también se encontraba en el puerto una embarcación chilena, por lo que todavía no se pudo establecer de cuál de los cruceros habían desembarcado los turistas afectados.
La investigación enfrenta, además, dificultades vinculadas con el funcionamiento de la terminal portuaria. El puerto de Ushuaia permanece intervenido desde el 20 de enero de 2026 por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que depende del Ministerio de Economía y tiene entre sus funciones la regulación, planificación y fiscalización de la actividad portuaria y del transporte fluvial y marítimo.
La intervención generó un conflicto entre el Gobierno nacional y la administración de Tierra del Fuego. Según fuentes cercanas a la actividad portuaria citadas por Clarín, desde que se dispuso la medida los funcionarios provinciales tienen dificultades para acceder a información y obtener respuestas de las autoridades nacionales.
Ese escenario podría complicar la reconstrucción de lo ocurrido: identificar qué embarcación entregó las viandas, establecer quién estuvo a cargo de su preparación y distribución y conocer qué controles se realizaron antes de que los alimentos llegaran a los pasajeros.
Las mismas fuentes señalaron que durante la pandemia se había organizado un corredor de comunicación entre el puerto y el aeropuerto de Ushuaia, con participación de organismos sanitarios. Actualmente, indicaron, el contacto entre las autoridades provinciales y nacionales se realiza por correo electrónico, una modalidad que puede demorar el intercambio de información.
Hasta el momento de la publicación de la información original, las autoridades nacionales a cargo de la intervención no habían respondido las consultas realizadas por Clarín. Mientras tanto, las averiguaciones continúan para determinar el origen de los síntomas y establecer si existe una relación entre las viandas entregadas en Ushuaia y los cuadros que afectaron a los turistas.