Un crucero de lujo que recorría el mundo desde octubre de 2024 suspendió sus operaciones debido al fuerte aumento de los precios del combustible y dejó a unos 200 pasajeros varados en Sihanoukville, una ciudad portuaria de Camboya.
Un crucero de lujo suspendió su itinerario por el aumento del combustible y dejó a 200 pasajeros varados
El Villa Vie Odyssey interrumpió su vuelta al mundo después de más de 750 días de travesía. Los pasajeros aguardan novedades mientras la empresa busca reestructurar sus finanzas.
El barco Villa Vie Odyssey, operado por la empresa estadounidense Villa Vie Residences, había completado más de 750 días de viaje. El itinerario original contemplaba una travesía de tres años y medio por cerca de 150 países.
Según informó la compañía, el costo mensual del combustible por camarote en algunas zonas de Asia pasó de 1.800 a 8.000 dólares. Pese a reducir la velocidad del barco y prolongar las estadías en puerto, la empresa no logró compensar el incremento de los gastos.
Pasajeros varados y una reestructuración financiera
La compañía informó que trabaja para organizar el desembarco y ofrecer alojamiento temporal a los pasajeros. Además, anunció que dedicará los próximos 60 días a un proceso de reestructuración y recapitalización, aunque advirtió que no hay garantías de éxito.
Algunos viajeros manifestaron su tristeza por la interrupción de la experiencia, mientras que otros decidieron permanecer en Camboya a la espera de que el barco pueda retomar su recorrido.
El Villa Vie Odyssey tiene capacidad para hasta 650 pasajeros y ofrecía una experiencia de residencia permanente en el mar, con camarotes que se vendían por precios de entre 120.000 y 440.000 dólares, además de opciones de alquiler mensual.
El precio del combusible y la guerra en Oriente Medio
El aumento de los costos del combustible, en medio de la escalada internacional vinculada a la guerra con Irán, agravó la situación económica de la empresa y puso en pausa una travesía que prometía recorrer el mundo durante varios años.