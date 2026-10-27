La policía alemana está investigando al capitán de un crucero tras una colisión con dos buques portacontenedores en Bremerhaven.
Investigan al capitán de un crucero que chocó con dos barcos y provocó daños millonarios
Miles de pasajeros debieron cancelar su viaje de 20 días pos las Islas Canarias. El insólito choque de navíos en Bremerhaven ocurrió por causas que aún se investigan.
El choque provocó daños estimados en millones de euros y obligó a cancelar un viaje de 20 días por las Islas Canarias; es posible que otros viajes también se vean afectados.
¿Por qué la policía investiga al capitán?
Un portavoz policial informó que se han iniciado diligencias por una posible infracción administrativa para determinar si el capitán incumplió su deber de diligencia. La policía no ha especificado en qué habría consistido dicho incumplimiento.
La cadena de televisión RTL informó que los investigadores interrogaron a los capitanes de las tres embarcaciones durante la noche del domingo al lunes.
¿Cómo ocurrió la colisión?
Según la policía, el crucero —que navegaba con una ocupación casi completa— estaba siendo asistido por remolcadores para salir del puerto, situado en el norte de Alemania, la tarde del domingo, cuando una ráfaga de viento lo empujó contra dos buques portacontenedores que se encontraban atracados.
El crucero transportaba a 2.428 pasajeros y 922 miembros de la tripulación. No hubo heridos y ninguna de las embarcaciones sufrió vías de agua.
El buque portacontenedores de mayor tamaño sufrió daños considerables: varios metros de su costado de babor quedaron abiertos y las guías para contenedores resultaron deformadas. La embarcación más pequeña sufrió daños menores.
El crucero también resultó gravemente dañado; las fotografías muestran desperfectos en sus botes salvavidas y en el puente de mando.
Todos los daños se produjeron varios metros por encima de la línea de flotación. Tras la colisión, el crucero regresó a la terminal.
¿Podrían cancelarse más viajes?
Según informó la operadora TUI Cruises, expertos técnicos subieron al buque poco después del accidente y determinaron que eran necesarios trabajos de mantenimiento en las instalaciones portuarias de Bremerhaven.
La compañía calificó la cancelación del viaje a las Islas Canarias como "la única decisión responsable", señalando que la seguridad de los pasajeros y la tripulación era la "máxima prioridad". Inicialmente, se permitió a los pasajeros permanecer a bordo mientras la empresa gestionaba la asistencia.
No está claro si otros viajes programados para este año podrán llevarse a cabo.
La colisión no causó, en un primer momento, ninguna interrupción en el resto del tráfico portuario.