Un operativo sanitario se desplegó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de que al menos 15 turistas extranjeros arribaran con síntomas compatibles con una intoxicación. Los pasajeros viajaban en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas provenientes de Ushuaia.
Al menos 15 turistas llegaron a Ezeiza con síntomas de intoxicación en tres vuelos desde Ushuaia
Los pasajeros viajaron en vuelos de Aerolíneas Argentinas y fueron asistidos por personal de Sanidad del aeropuerto. Ocho recibieron medicación y ninguno necesitó ser trasladado a un hospital
La asistencia comenzó el sábado alrededor de las 20.30 y se extendió hasta las 2 de la madrugada de este domingo. Durante ese período, personal de Sanidad del aeropuerto evaluó a los afectados y les brindó hidratación y atención médica.
De acuerdo con la información difundida sobre el episodio, ocho de los turistas necesitaron medicación. Sin embargo, ninguno presentó un cuadro que requiriera su traslado a un centro hospitalario y todos permanecieron fuera de peligro.
Entre las personas afectadas había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega. Los pasajeros habían llegado a Buenos Aires después de permanecer en la capital fueguina.
Qué se sabe sobre los pasajeros afectados
Según los primeros testimonios, los turistas habían desembarcado de un crucero en Ushuaia antes de abordar los aviones rumbo a Buenos Aires. Durante la travesía, habrían recibido viandas que contenían atún y pollo.
Ese dato abrió una hipótesis sobre una posible intoxicación alimentaria, aunque hasta el momento no se confirmó que alguno de esos productos haya provocado los síntomas.
Tampoco se pudo establecer si todos los pasajeros afectados habían viajado en la misma embarcación. Por ahora, las circunstancias en las que se originaron los cuadros continúan sin esclarecerse.
Cómo fue la asistencia en el aeropuerto
El operativo sanitario se desarrolló en la terminal aérea durante varias horas, a medida que los turistas arribaban en los vuelos procedentes de Tierra del Fuego.
Los equipos médicos realizaron controles, brindaron hidratación y suministraron medicamentos a quienes lo necesitaron. Ocho pasajeros recibieron medicación, pero ninguno requirió internación ni derivación hospitalaria.
La intervención finalizó durante la madrugada del domingo, con los 15 turistas asistidos y fuera de peligro. Mientras tanto, resta determinar qué provocó los síntomas que presentaron durante su llegada a Ezeiza.