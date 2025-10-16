Aerolíneas Argentinas deja en tierra ocho Boeing 737 tras incidente en motor durante despegue
Un vuelo AR1526 desde Aeroparque hacia Córdoba sufrió este miércoles un desperfecto en uno de sus motores al despegar, lo que motivó que Aerolíneas Argentinas retire de forma precautoria ocho de sus Boeing 737‑800 para una inspección técnica.
Un Boeing 737 MAX de Aerolineas Argentinas en el hangar de Aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.
Aerolíneas Argentinas informó este jueves que dejará en tierra preventivamente ocho Boeing 737-800 después del incidente que tuviera una aeronave de este modelo cuyo trayecto de Buenos Aires a Córdoba se vio interrumpido a causa de un desperfecto técnico y tuvo que aterrizar de emergencia.
El episodio ocurrió la mañana del miércoles, minutos después de que el vuelo AR1526 iniciara su despegue desde el Aeroparque Jorge Newbery. Según la reconstrucción periodística, el Boeing 737‑800 matrícula LV‑FSK presentó una falla en el motor izquierdo durante su ascenso, provocando un fogonazo que fue captado por los pasajeros, ocasionando un clima de tensión a bordo.
La tripulación, siguiendo los protocolos establecidos, desvió el avión hacia el Aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó de emergencia sin más percances ni heridos. Mientras tanto, Aeroparque fue cerrado temporalmente para aterrizajes y despegues, a fin de verificar la pista, la posible presencia de restos metálicos del motor y garantizar la seguridad general.
Ocho aviones en revisión
Ante este suceso, Aerolíneas Argentinas anunció este jueves que dejará en tierra preventivamente ocho aeronaves Boeing 737‑800 equipadas con motores similares, para que sean sometidas a inspecciones conjuntas con el fabricante.
La compañía aclaró que “el foco de la medida está puesto en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”.
Las matrículas afectadas son: LV‑FQY, LV‑FQZ, LV‑FSK (el avión implicado en el incidente), LV‑FUA, LV‑FUB, LV‑FUC, LV‑FVM y LV‑FVO.
Aerolíneas deja ocho 737 en tierra tras incidente en un avión durante despegue. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.
Esa flota representaría casi un 10 % del total de unidades del tipo 737‑800 de la aerolínea nacional.
Se trata del cuarto episodio de falla de motor registrado en poco tiempo en aviones con ese tipo de propulsor fabricado por CFM, lo que alimenta preocupaciones sobre fatiga o desperfectos sistemáticos.
Reacciones
El incidente generó inquietud entre las tripulaciones, que ya habían advertido sobre posibles defectos en turbinas del proveedor CFM en los últimos meses.
Pilotos consultados en medios nacionales sostienen que algunas de las piezas clave podrían estar operando con fatiga prematura, lo que exigiría revisiones más frecuentes que las pautadas originalmente.
Aerolíneas deja ocho 737 en tierra tras incidente en un avión durante despegue. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.
Con ocho unidades fuera de servicio, es esperable que haya cancelaciones, demoras o reasignación de flota en rutas domésticas que utilizan 737‑800. Algunos vuelos podrían reprogramarse, combinarse o exigirse ajustes logísticos en los próximos días.
La implicancia del fabricante del motor es central, por lo que Aerolíneas coordinará con CFM las inspecciones técnicas que permitan determinar si el desperfecto fue aislado o responde a un defecto estructural común.
