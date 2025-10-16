Medida preventiva

Aerolíneas Argentinas deja en tierra ocho Boeing 737 tras incidente en motor durante despegue

Un vuelo AR1526 desde Aeroparque hacia Córdoba sufrió este miércoles un desperfecto en uno de sus motores al despegar, lo que motivó que Aerolíneas Argentinas retire de forma precautoria ocho de sus Boeing 737‑800 para una inspección técnica.