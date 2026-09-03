La incertidumbre que había generado el anuncio de un paro de 48 horas en los aeropuertos argentinos quedó despejada este jueves por la mañana.
Paro de aeropuertos: levantaron la medida y qué pasará con los vuelos este jueves y viernes
La medida de fuerza que iba a afectar a más de 27 aeropuertos fue suspendida este jueves antes de su inicio. La decisión se tomó a la espera de una audiencia con el Gobierno para avanzar en el conflicto laboral.
La medida de fuerza prevista para el 3 y 4 de septiembre fue suspendida por el sector gremial antes de que comenzara la primera franja horaria de protesta, por lo que los vuelos comerciales previstos para ambas jornadas no quedan alcanzados por el esquema de paralización que había sido anunciado originalmente.
La decisión se tomó mientras continúa abierto el conflicto entre los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Gobierno nacional.
El sector sindical resolvió postergar las medidas a la espera de una instancia de diálogo con las autoridades nacionales y de una definición sobre las condiciones de prestación de los servicios considerados esenciales.
La novedad representa un cambio importante respecto del escenario informado durante las últimas horas.
Originalmente, se había anunciado una medida que contemplaba asambleas y protestas durante dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto este jueves como el viernes. La ANAC había comunicado que, ante el conflicto, debía garantizarse como mínimo el 75% de las prestaciones aéreas.
Sin embargo, esa planificación quedó desplazada por la decisión adoptada este jueves por los trabajadores. La medida fue postergada y, por el momento, no se aplica el paro que podía provocar demoras, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos.
Qué pasó con el paro previsto para este jueves
El paro tenía previsto comenzar a las 9 de este jueves y extenderse durante dos jornadas en más de 27 aeropuertos del país.
La medida involucraba a trabajadores de la ANAC y podía afectar distintos servicios vinculados con la operación aeroportuaria.
El anuncio había generado especial preocupación entre los pasajeros que tenían vuelos programados para las franjas de 9 a 12 y de 18 a 21, ya que inicialmente se había anticipado que durante esos períodos se garantizarían únicamente determinadas operaciones consideradas prioritarias.
Entre ellas se encontraban los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos.
Pero poco antes del inicio de la primera franja horaria, el sector sindical decidió suspender la medida.
La decisión fue comunicada por Marcelo Belelli, coordinador nacional del sector aeronáutico del gremio, quien explicó que la resolución se tomó luego de una reunión del equipo jurídico y de los coordinadores nacionales. El objetivo planteado fue solicitar al Ministerio de Trabajo una audiencia para discutir la aplicación de las prestaciones consideradas esenciales.
De esta manera, el paro que podía alterar la actividad aeroportuaria durante este jueves y viernes quedó postergado, mientras se intenta abrir una instancia de negociación con el Gobierno.
Cómo quedan los vuelos de este jueves
Para los pasajeros, el dato central es que la medida de fuerza fue suspendida.
Esto significa que no se mantiene el escenario de restricciones que había sido anunciado originalmente para las franjas de 9 a 12 y de 18 a 21.
En consecuencia, los vuelos comerciales pueden continuar con su programación habitual, sin las limitaciones que estaban asociadas al paro.
Sin embargo, ante cualquier conflicto aeroportuario, la situación de cada vuelo debe ser consultada directamente con la compañía aérea.
La suspensión de la medida gremial no significa que todos los vuelos del país estén automáticamente garantizados en horario, ya que pueden existir modificaciones por cuestiones operativas, meteorológicas o propias de cada empresa.
La recomendación para los pasajeros que viajan este jueves es, por lo tanto, consultar el estado de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto y revisar los canales de comunicación de la compañía.
La medida anunciada originalmente había alcanzado a más de 27 aeropuertos y contemplaba un esquema que podía afectar las operaciones comerciales. Al quedar suspendida, ese escenario deja de estar vigente por el momento.
Qué pasará con los vuelos del viernes
La suspensión también alcanza la medida que estaba prevista para este viernes 4 de septiembre.
El paro había sido anunciado inicialmente como una protesta de 48 horas, con dos franjas horarias de actividad gremial durante cada jornada.
La decisión tomada este jueves modifica ese cronograma: las medidas quedaron postergadas mientras se espera una audiencia con el Gobierno.
Por ese motivo, quienes tengan vuelos programados para este viernes tampoco deberían considerar vigente el esquema de interrupciones anunciado originalmente.
De todos modos, el conflicto laboral continúa abierto.
El sector sindical planteó que la suspensión es momentánea y quedó vinculada a la posibilidad de avanzar en una instancia de diálogo con las autoridades. Si esa negociación no se concreta o no permite resolver el conflicto, podrían retomarse las medidas de fuerza.
Según la información difundida este jueves, el planteo apunta a discutir cómo debe aplicarse la obligación de garantizar servicios mínimos en el sector aeronáutico.
Por qué había preocupación por las demoras y cancelaciones
El anuncio original había generado preocupación porque una medida de fuerza de trabajadores vinculados a la autoridad aeronáutica puede repercutir sobre distintos servicios necesarios para el funcionamiento de los aeropuertos.
La ANAC había informado el miércoles que, frente a las medidas gremiales anunciadas para el 3 y 4 de septiembre, debía garantizarse un mínimo del 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas alcanzadas.
El organismo también había anticipado que fiscalizaría el cumplimiento de los servicios mínimos y había señalado que la actividad podía continuar en buena parte de los casos, aunque existía la posibilidad de demoras y reprogramaciones puntuales.
Ese esquema, sin embargo, respondía al escenario previo a la suspensión del paro.
La nueva situación es diferente: al quedar postergada la medida, los vuelos comerciales ya no se encuentran condicionados por las restricciones que habían sido anunciadas para este jueves y viernes.
Qué deben hacer los pasajeros
Aunque el paro haya sido suspendido, quienes tengan vuelos programados deberían mantener algunas precauciones.
La principal es verificar el estado del vuelo directamente con la aerolínea.
Los pasajeros pueden consultar los canales oficiales de la compañía, revisar eventuales notificaciones y confirmar el horario de partida antes de dirigirse a la terminal.
Esto es especialmente importante para quienes tienen conexiones, vuelos internacionales o traslados posteriores, ya que cualquier modificación individual puede afectar el resto del viaje.
También es conveniente conservar las comunicaciones enviadas por la compañía aérea en caso de que exista alguna modificación de horario o reprogramación.
Pero, a diferencia del escenario que estaba previsto hasta esta mañana, los pasajeros no tienen que asumir que habrá una interrupción general de vuelos por el paro.
La suspensión de la protesta elimina, por el momento, la principal amenaza de demoras y cancelaciones vinculadas directamente con esa medida de fuerza.
El conflicto continúa y podría haber nuevas medidas
La suspensión no significa que el conflicto laboral haya quedado resuelto.
El reclamo continúa y el sector gremial busca que el Gobierno convoque a una audiencia para discutir las condiciones de prestación del servicio y el alcance de las obligaciones vinculadas con su carácter esencial.
La cuestión tomó especial relevancia después de que el Gobierno intimara a garantizar el 75% de las prestaciones durante las franjas en las que se había anunciado la protesta.
La ANAC había comunicado que ese porcentaje debía cumplirse durante las medidas previstas para el 3 y 4 de septiembre.
La respuesta sindical fue postergar el inicio de la protesta y pedir una instancia formal de negociación.
Por ahora, entonces, los vuelos de este jueves y viernes quedan fuera del paro que había sido anunciado.
La situación puede cambiar si las negociaciones no avanzan. El conflicto permanece abierto y el sector sindical dejó planteada la posibilidad de retomar las acciones de protesta si no se alcanza una solución.
Para los pasajeros, la principal novedad de este jueves es que no habrá el paro de 48 horas que estaba previsto en los aeropuertos, mientras se aguarda una nueva instancia de diálogo entre los trabajadores y el Gobierno.