Tránsporte aéreo

Paro de aeropuertos: levantaron la medida y qué pasará con los vuelos este jueves y viernes

La medida de fuerza que iba a afectar a más de 27 aeropuertos fue suspendida este jueves antes de su inicio. La decisión se tomó a la espera de una audiencia con el Gobierno para avanzar en el conflicto laboral.