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Medida de fuerza

El paro en los aeropuertos podría afectar vuelos este jueves y viernes

La protesta de trabajadores de ANAC alcanzará a más de 27 terminales, incluida Sauce Viejo. Será de 9 a 12 y de 18 a 21 durante ambas jornadas.

La medida de ATE alcanzará a más de 27 aeropuertos del país, incluido Sauce Viejo. Fernando NicolaLa medida de ATE alcanzará a más de 27 aeropuertos del país, incluido Sauce Viejo. Fernando Nicola
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Los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil nucleados en ATE realizarán una medida de fuerza este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en más de 27 aeropuertos del país.

La protesta incluirá paros, asambleas y movilizaciones en todas las terminales, por lo que también alcanzará al Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo. Podrían registrarse demoras, modificaciones de horarios y cancelaciones.

Los horarios de la protesta

Las acciones se desarrollarán durante dos franjas de tres horas en cada jornada: de 9 a 12 y de 18 a 21. No se trata de una paralización continua durante las 48 horas.

Los vuelos parten desde el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo.Los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos estarán garantizados.

En esos períodos solamente se garantizará la atención de vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y servicios oficiales, según informó ATE.

El alcance sobre los vuelos comerciales dependerá de la adhesión en cada aeropuerto y de las reprogramaciones que dispongan las compañías. Hasta el momento no fue anunciado un listado general de servicios cancelados.

Los reclamos de ATE

El sindicato reclama el pago de adicionales con aumentos acordados fuera de la paritaria, la apertura de la negociación sectorial y fondos para las áreas operativas y de fiscalización de los aeropuertos.

También pidió recursos para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, encargado de la respuesta ante emergencias dentro de las terminales aéreas.

ATE denunció que el Gobierno incumple acuerdos salariales desde enero y que los trabajadores estatales perdieron más del 40% de su poder adquisitivo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

Este jueves se habilitó a Fisherton a exportar sin pasar por Ezeiza. Este viernes se designó nuevo titular en la Aduana Santa Fe.Los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos estarán garantizados.

La advertencia del gremio

“Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. El dirigente sostuvo que la protesta fue comunicada con anticipación.

El gremio advirtió que podría profundizar el conflicto si no se abre una instancia de diálogo con las autoridades. La medida también alcanzará a Aeroparque y al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Los pasajeros con vuelos previstos para el jueves o el viernes deberán consultar el estado del servicio con la aerolínea antes de trasladarse a la terminal. Las posibles modificaciones serán informadas por cada compañía.

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