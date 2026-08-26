#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Según el INDEC

En el mes del Mundial, los viajes de argentinos al exterior cayeron 17,3%

La fiebre por Messi y la Scaloneta impulsaron los viajes a Estados Unidos, pero el total de las salidas de argentinos al exterior cayeron un 17,3% en el séptimo mes del año. La llegada de extranjeros, por su parte, creció un 9,1%.

El Mundial generó un impulso temporal en los viajes aéreos y la elección de Norteamérica como destino, pero la tendencia general de menos viajes al exterior persiste, posiblemente debido a factores económicos, la pérdida de capacidad de ahorro y la competencia turística interna. Foto: REUTERS / Francisco Loureiro.El Mundial generó un impulso temporal en los viajes aéreos y la elección de Norteamérica como destino, pero la tendencia general de menos viajes al exterior persiste, posiblemente debido a factores económicos, la pérdida de capacidad de ahorro y la competencia turística interna. Foto: REUTERS / Francisco Loureiro.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La pasión generada por la Selección Argentina llenó aviones con destino a Norteamérica, pero no logró torcer la tendencia que acumula la balanza turística durante lo que va de 2026.

El informe de Estadísticas de Turismo Internacional publicado este martes por el INDEC terminó de mostrar la fotografía que los datos de mayo y junio apenas anticipaban: en julio, el mes que concentró las instancias decisivas de la Copa del Mundo, salieron del país 697.200 turistas residentes.

Mirá tambiénAl BCRA no le conviene que la Argentina avance en el Mundial

La cifra significa una caída de 17,3% frente a julio de 2025. En dirección contraria, ingresaron 466.200 turistas extranjeros, 9,1% más interanual. El saldo volvió a ser negativo, pero quedó en 230.900 turistas, bastante por debajo del rojo de 415.900 que había dejado el mismo mes del año pasado.

El efecto Mundial

El INDEC no discrimina cuántos viajes tuvieron como motivo específico acompañar a la Selección, pero el efecto del Mundial se puede interpretar en la vía utilizada, los destinos y la comparación mensual.

De los 697.200 argentinos que hicieron turismo afuera, 388.700 salieron por vía aérea. Fueron apenas 1,3% menos que un año atrás, una caída mucho menor que el 34,6% registrado en los cruces terrestres. Además, una vez eliminados los factores estacionales, las salidas internacionales en avión aumentaron 10,9% respecto de junio. La tendencia-ciclo, sin embargo, continuó bajando 1,1%.

Felipe and Julieta Del Piano line up to check in as Argentina fans scramble to board the last flights to New York to watch the World Cup final against Spain on Sunday, at Ezeiza International Airport, Buenos Aires Province, Argentina, July 17, 2026. REUTERS/Tomas CuestaEl efecto del Mundial se reflejó en un aumento del 10,9% mensual en las salidas aéreas, con Estados Unidos y Canadá recibiendo un 8,3% más de turistas argentinos. REUTERS/Tomas Cuesta

Ahí aparece el movimiento mundialista. Estados Unidos y Canadá recibieron 64.300 turistas argentinos durante julio, 8,3% más que un año antes, convirtiéndose en uno de los pocos destinos con variación positiva mientras Brasil cayó 20,8%, Chile 47%, Paraguay 16,3% y Europa 14,2%.

La estimación previa hablaba de unos 50.000 argentinos viajando para alentar al seleccionado durante una competencia que finalizó el 19 de julio. El movimiento había comenzado parcialmente en junio, pero tomó mayor volumen cuando Argentina superó la fase de grupos y avanzó en las eliminatorias.

Mirá tambiénUna marea argentina copó Times Square antes de una final que puede hacer historia

La ETI permite acercar todavía más la lupa. Sólo por Ezeiza y Aeroparque salieron 313.400 turistas durante julio y 61.800 tuvieron como destino Estados Unidos y Canadá, casi uno de cada cinco pasajeros relevados en esas terminales. Permanecieron allí, en promedio, 16,4 noches.

En el conjunto de las salidas desde ambos aeropuertos, “Vacaciones/ocio” explicó el 67,9% de los viajes. Los hoteles alojaron al 49,9% de los turistas, los alquileres de casas o departamentos al 22,9% y las viviendas de familiares o amigos al 21,4%.

El emisivo cayó igual

El efecto Mundial funcionó entonces como un impulso puntual dentro de una tendencia más amplia que sigue mostrando menos viajes al exterior.

En julio hubo 1,228 millones de visitantes residentes que salieron del país si se suman turistas y excursionistas. La baja interanual fue de 21,2%. Los turistas retrocedieron 17,3% y quienes cruzaron sin pernoctar se redujeron todavía más: 25,8%.

A fan wearing a Lionel Messi jersey checks in as Argentina fans scramble to board the last flights to New York to watch the World Cup final against Spain on Sunday at Ezeiza International Airport in Buenos Aires Province, Argentina, July 17, 2026. REUTERS/Tomas CuestaA pesar del entusiasmo por la Selección Argentina, en el mes de la etapa final de la Copa del Mundo, los viajes de argentinos al exterior cayeron un 17,3% interanual. Foto: REUTERS / Tomas Cuesta.

Brasil siguió siendo, aun con la caída, el principal destino con 153.400 turistas y 22% del total. Paraguay quedó segundo con 105.800 y el bloque Resto de América tercero con 104.000.

La diferencia entre viajes aéreos y terrestres agrega información. Mientras el avión resistió prácticamente en los niveles de 2025, las salidas por tierra se desplomaron hasta 253.600 turistas. El Paso Cristo Redentor, especialmente asociado con los viajes hacia Chile, cayó 77,4% interanual.

Mirá tambiénMiami es Argentina: locura y banderazo antes de Cabo Verde

El resultado relativiza una explicación exclusivamente cambiaria. Con un dólar que acumuló una suba bastante menor que la inflación durante los primeros siete meses, viajar y consumir afuera se abarató en términos relativos; aun así, las salidas continuaron reduciéndose. La pérdida de capacidad de ahorro y el freno de los viajes de compras fronterizos aparecen como parte de una explicación más amplia.

Más extranjeros y salto de excursionistas

Del otro lado de la medición ocurrió lo contrario. Argentina recibió 830.200 visitantes no residentes en julio, 17,9% más que un año antes. De ellos, 466.200 fueron turistas y 363.900 excursionistas. Este último grupo tuvo el salto más significativo: creció 31,5%.

Brasil explicó buena parte de la mejora. Llegaron 168.300 turistas brasileños, 22,1% más interanual, y concentraron 36,1% del receptivo. También aumentaron las llegadas desde Chile, 22,5%; Resto de América, 23,1%; Estados Unidos y Canadá, 17,8%; y Europa, 14,3%.

El flujo aéreo receptivo fue especialmente dinámico: aumentó 21,2% interanual y 7% frente a junio en términos desestacionalizados. El 77,1% de esas llegadas se concentró en Ezeiza y Aeroparque.

Siete meses en rojo

Julio no modificó el resultado acumulado. Entre enero y julio ingresaron 3,364 millones de turistas no residentes, 7,6% más que durante el mismo período de 2025. Los argentinos que viajaron al exterior fueron 7,081 millones, 13,6% menos. El saldo quedó negativo en 3,717 millones de turistas, frente a los 5,071 millones del año pasado.

Al sumar excursionistas, la Argentina recibió 5,620 millones de visitantes, 10,1% más interanual, mientras salieron 10,523 millones, 15,8% menos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Turismo
Indec
Argentina
Brasil
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro