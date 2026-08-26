Según el INDEC

En el mes del Mundial, los viajes de argentinos al exterior cayeron 17,3%

La fiebre por Messi y la Scaloneta impulsaron los viajes a Estados Unidos, pero el total de las salidas de argentinos al exterior cayeron un 17,3% en el séptimo mes del año. La llegada de extranjeros, por su parte, creció un 9,1%.