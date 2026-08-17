Más de un millón de personas se movilizaron por distintos puntos del país en este fin de semana largo que generaron un movimiento superior a los 245 millones de pesos en la Argentina.
Más de un millón de turistas recorrieron Argentina durante el fin de semana largo
El relevamiento de CAME indica que el fin de semana largo de San Martín movilizó a 1,07 millones de turistas, con un gasto diario promedio de $114.464 y un consumo real disminuyendo un 6,3% en comparación con 2023. La ciudad de Santa Fe registró alta demanda hotelera.
De acuerdo al trabajo de CAME, viajaron 1.074.171 personas, quienes realizaron un gasto promedio diario de $114.464 por visitante.
Este movimiento generó un impacto económico directo de $245.907 millones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional.
A pesar del mayor volumen de gente, los indicadores de consumo registraron retrocesos en términos reales.
El gasto total cayó un 6,3% frente al mismo fin de semana de 2023, último año en que el 17 de agosto integró un fin de semana largo.
Asimismo, la estadía promedio sufrió una reducción del 13%, posicionándose en 2 días frente a los 2,3 días registrados en el mismo período de 2023.
En detalle
Según el informe, el gasto promedio diario por turista fue de $114.464, valor que resultó un 13,2% inferior al de 2023 al descontar el efecto de la inflación.
La entidad señaló que el comportamiento de los viajeros se caracterizó por "viajes cortos, decisiones de último momento y un consumo más selectivo".
El informe destaca que, bajo esta dinámica, durante las tres jornadas "viajó más gente, pero permaneció menos tiempo y gastó menos en términos reales".
Este patrón se observó en un contexto donde las reservas iniciales fueron moderadas y se incrementaron sobre la fecha, impulsadas por el turismo de cercanía y los excursionistas.
En términos regionales, la ocupación hotelera mostró disparidades según el destino. Bariloche, en Río Negro, y el conglomerado Santiago del Estero-La Banda alcanzaron el 100% de su capacidad.
En contraste, los centros turísticos de la Costa Atlántica bonaerense, como Mar del Plata y Pinamar, reportaron niveles de ocupación de entre el 45% y el 47%.
Los destinos que combinaron eventos culturales, deportivos o nieve fueron los que obtuvieron los mejores desempeños operativos.
En el análisis acumulado de 2026, se han registrado siete fines de semana largos. En este periodo, viajaron un total de 11.448.694 turistas con una estadía promedio de 2,4 días.
El gasto diario promedio anual se ubica en $110.300, lo que suma un impacto económico total de $3,08 billones en lo que va del año. El fin de semana de San Martín aportó el 9,3% del total de viajeros anuales
Por provincia
Buenos Aires: Marcado contraste entre el 90% de ocupación en Tandil y niveles inferiores al 50% en la Costa Atlántica.
Ciudad de Buenos Aires: Recibió más de 100.000 visitantes con una ocupación del 66% traccionada por eventos masivos.
Catamarca: Registró movimiento en circuitos de la Puna y el oeste, con eventos como la Fiesta del Cabrito.
Chaco: La ocupación promedio fue del 45%, destacándose El Impenetrable con un 60% de plazas ocupadas.
Chubut: Actividad diversificada entre el avistaje de ballenas en la costa y la nieve en la cordillera.
Córdoba: Ocupación provincial de entre 58% y 66%, con mejor desempeño en el Valle de Calamuchita.
Corrientes: Impulsada por los Esteros del Iberá y la Fiesta Nacional del Dorado en Paso de la Patria.
Entre Ríos: Sostuvo niveles del 86% en Villa Elisa gracias al turismo termal y escapadas de cercanía.
Formosa: Alcanzó un 80% de ocupación con eventos de gran convocatoria como el festival "Yvy Porá".
Jujuy: Reportó un 83% de ocupación hotelera favorecida por eventos culturales y el Mes de la Pachamama.
La Pampa: Movimiento moderado centrado en reservas naturales y turismo de cercanía en Santa Rosa.
La Rioja: Oferta basada en naturaleza y enoturismo, con Sanagasta como destino destacado.
Mendoza: Proyectó 55.751 turistas y una ocupación promedio del 60%, liderada por Potrerillos y Malargüe.
Misiones: Comportamiento heterogéneo con ocupación plena en Leandro N. Alem y 32% en Posadas.
Neuquén: Alta demanda en Caviahue (90%) y centros de esquí, frente a un 30% en Villa Traful.
Río Negro: Bariloche lideró con ocupación cercana al 100% en el casco urbano por la Fiesta de la Nieve.
Salta: Combinó ferias temáticas y destinos tradicionales como Cachi y Cafayate con buen flujo de visitas.
San Juan: Actividad motorizada por competencias deportivas nacionales y el Parque Ischigualasto.
San Luis: Inició con 56,7% de reservas y un fuerte enfoque en celebraciones por el Día del Niño.
Santa Cruz: El Calafate fue el principal referente, aunque el clima adverso condicionó decisiones de último momento.
Santa Fe: Promedió 64% de ocupación con picos del 95% en hoteles de alta categoría en la capital.
Santiago del Estero: Ocupación del 100% en el área metropolitana por la festividad de la Abuela Carabajal.
Tierra del Fuego: Ocupación promedio del 68%, con Ushuaia alcanzando el 81% por la temporada de nieve.
Tucumán: Niveles elevados en El Cadillal (90%) y Yerba Buena (79%) impulsados por agenda de eventos.