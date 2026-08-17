Con caída del gasto

Más de un millón de turistas recorrieron Argentina durante el fin de semana largo

El relevamiento de CAME indica que el fin de semana largo de San Martín movilizó a 1,07 millones de turistas, con un gasto diario promedio de $114.464 y un consumo real disminuyendo un 6,3% en comparación con 2023. La ciudad de Santa Fe registró alta demanda hotelera.