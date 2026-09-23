Pasajeros que debían viajar desde Ezeiza hacia Salta denunciaron demoras y dos cancelaciones consecutivas de un vuelo de JetSmart, situación que dejó a varios viajeros varados y obligó a la empresa a realizar nuevas reprogramaciones.
Pasajeros varados en Ezeiza tras la segunda cancelación de su vuelo
El vuelo -de la aerolínea JetSmart- debía salir el domingo, pero fue cancelado por segunda vez el martes, luego de cuatro horas de espera. Malestar y reclamos.
Una de las damnificadas fue la concejal salteña Malvina Gareca, quien relató que el primer vuelo estaba previsto para el domingo 20 de septiembre a las 18.
Largas horas de incertidumbre
Según contó Gareca, los pasajeros llegaron a ser trasladados en colectivo hasta el avión y permanecieron durante aproximadamente cuatro horas en el aeropuerto, mientras recibían información contradictoria sobre los motivos de la demora.
Finalmente, el vuelo fue cancelado y algunos pasajeros fueron derivados a hoteles, mientras que otros recibieron nuevas fechas de viaje.
Nueva reprogramación del vuelo
La empresa informó que el vuelo sería reprogramado para este martes a las 14. Entre los pasajeros afectados había menores, adultos mayores y personas en silla de ruedas, además de viajeros que tenían paquetes turísticos, conexiones y compromisos laborales en Salta.
Gareca decidió viajar por Aerolíneas Argentinas junto a su hija, debido a que necesitaba regresar por cuestiones familiares y laborales.
Tras la segunda cancelación, cuestionó la atención recibida por parte de la compañía y pidió a los pasajeros afectados que realicen reclamos ante ANAC, Defensa del Consumidor y la propia empresa.