#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Con destino a Salta

Pasajeros varados en Ezeiza tras la segunda cancelación de su vuelo

El vuelo -de la aerolínea JetSmart- debía salir el domingo, pero fue cancelado por segunda vez el martes, luego de cuatro horas de espera. Malestar y reclamos.

El vuelo estaba previsto para el domingo 20 de septiembre a las 18.El vuelo estaba previsto para el domingo 20 de septiembre a las 18.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Pasajeros que debían viajar desde Ezeiza hacia Salta denunciaron demoras y dos cancelaciones consecutivas de un vuelo de JetSmart, situación que dejó a varios viajeros varados y obligó a la empresa a realizar nuevas reprogramaciones.

Una de las damnificadas fue la concejal salteña Malvina Gareca, quien relató que el primer vuelo estaba previsto para el domingo 20 de septiembre a las 18.

Largas horas de incertidumbre

Según contó Gareca, los pasajeros llegaron a ser trasladados en colectivo hasta el avión y permanecieron durante aproximadamente cuatro horas en el aeropuerto, mientras recibían información contradictoria sobre los motivos de la demora.

Finalmente, el vuelo fue cancelado y algunos pasajeros fueron derivados a hoteles, mientras que otros recibieron nuevas fechas de viaje.

Nueva reprogramación del vuelo

La empresa informó que el vuelo sería reprogramado para este martes a las 14. Entre los pasajeros afectados había menores, adultos mayores y personas en silla de ruedas, además de viajeros que tenían paquetes turísticos, conexiones y compromisos laborales en Salta.

Mirá tambiénDespegó hacia Madrid el vuelo con 292 pasajeros que quedaron varados en Natal

Gareca decidió viajar por Aerolíneas Argentinas junto a su hija, debido a que necesitaba regresar por cuestiones familiares y laborales.

Tras la segunda cancelación, cuestionó la atención recibida por parte de la compañía y pidió a los pasajeros afectados que realicen reclamos ante ANAC, Defensa del Consumidor y la propia empresa.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Turismo
Salta
Discapacidad
Aerolíneas Argentinas

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro