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Contrabando en Salta: condenaron a dos camioneros por transportar 35 toneladas de químicos

El cargamento estaba distribuido en 191 tambores y fue valuado en más de $167 millones. Los permisos para trasladarlo habían sido falsificados y el destino declarado no estaba habilitado para operar con esas sustancias.