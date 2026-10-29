La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Aníbal Lotocki por las lesiones graves ocasionadas a Silvina Luna y a otras tres mujeres. La decisión corresponde al expediente por el que el médico permanece detenido desde el mes pasado.
Quedó firme la pena de ocho años de prisión para Lotocki por lesiones a cuatro mujeres
La Corte Suprema dejó firme la condena por las lesiones graves ocasionadas a Silvina Luna y otras tres víctimas. El médico está detenido por esta causa desde septiembre.
Lotocki está preso desde septiembre, después de un pedido del fiscal de la causa. La resolución del máximo tribunal ratifica la firmeza de la pena impuesta por las lesiones a las cuatro víctimas comprendidas en ese proceso judicial.
El alcance de la condena
El fallo se refiere a las lesiones graves sufridas por Luna y otras tres mujeres. La pena establecida para el médico fue de ocho años de prisión y es la que quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema, de acuerdo con la información difundida.
La detención del médico
La privación de la libertad se había concretado el mes anterior a esta resolución, a partir de una solicitud de la fiscalía. Lotocki permanece encarcelado en el marco de este mismo expediente, cuya condena recibió ahora la confirmación de firmeza del máximo tribunal.