El juicio oral contra Aníbal Lotocki por presuntas lesiones graves a pacientes continuará este miércoles con una nueva audiencia en la que está prevista la declaración de una de las denunciantes. Además, existe la posibilidad de que el médico también preste testimonio ante el tribunal.
Juicio a Aníbal Lotocki: una denunciante expondrá los daños que atribuye a las cirugías
La audiencia se realizará este miércoles en los tribunales porteños. También existe la posibilidad de que el médico preste testimonio, mientras permanecen pendientes las exposiciones de peritos y otros testigos.
La audiencia se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se analizarán las acusaciones vinculadas con las intervenciones quirúrgicas realizadas por Lotocki.
Quién es la denunciante
En principio, la audiencia contempla la exposición de Yésica Forti, quien denunció al cirujano por los daños que, según sostiene, sufrió a raíz de distintas operaciones realizadas en 2016, 2019 y 2021.
La presentación judicial hace referencia a lesiones que la denunciante describe como de carácter permanente y potencialmente incurables, atribuidas a los procedimientos quirúrgicos a los que se sometió.
Su testimonio se incorporará al debate oral en el que se examinan las acusaciones contra el médico por las consecuencias de las intervenciones practicadas a sus pacientes.
La posibilidad de una nueva declaración
Durante la jornada también podría declarar el propio Lotocki, aunque esa instancia dependerá del tiempo disponible para desarrollar la audiencia.
De concretarse, sería la tercera oportunidad en la que el cirujano prestaría declaración en procesos judiciales vinculados con distintos hechos. Una de sus declaraciones anteriores tuvo lugar en la causa por la muerte de Cristian Zárate, mientras que otra se produjo al comienzo del debate por lesiones gravísimas.
Si finalmente no llega a declarar durante esta audiencia, su testimonio quedaría previsto para la siguiente jornada judicial, programada para el miércoles 4 de noviembre.
Qué falta para que avance el juicio
El proceso todavía contempla otras instancias de prueba antes de completar el desarrollo del debate oral.
Entre las medidas pendientes se encuentran las declaraciones de especialistas del Cuerpo Médico Forense y de otros testigos convocados para aportar información relevante sobre los hechos investigados.
La continuidad de estas audiencias permitirá incorporar nuevos testimonios y elementos al expediente, en el marco del juicio que busca esclarecer las responsabilidades por las lesiones denunciadas.