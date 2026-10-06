Aníbal Lotocki declarará este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del juicio por las supuestas lesiones graves cometidas contra cinco mujeres.
Quién será la primera denunciante en declarar contra Aníbal Lotocki por lesiones
El cirujano será juzgado por una denuncia de cinco mujeres y deberá comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.
La primera denunciante en presentarse ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo será Paola Auzmendi. Luego de su testimonio, será el turno del médico, quien brindará su declaración ante el tribunal.
La causa por las lesiones
El proceso judicial tiene como eje las denuncias de cinco mujeres por presuntas lesiones graves. Auzmendi será la primera de ellas en comparecer durante esta etapa del debate oral.
Lotocki, además, se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió el 15 de abril de 2021, después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Por este expediente, el médico ya prestó declaración ante la Justicia.
Quiénes están acusados por la muerte de Zárate
Junto con Lotocki, en esta causa son juzgados el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.
También están señalados por el homicidio de Zárate Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde, junto con los profesionales mencionados.
La investigación busca determinar las responsabilidades que habría tenido cada uno de los acusados en relación con la muerte del paciente luego de la intervención quirúrgica.
Otra acusación dentro del expediente
Por otra parte, Florencia Krzeczek está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono celular de Lotocki con el objetivo de evitar que fuera encontrado por los investigadores.
De esta manera, el debate reúne distintas acusaciones vinculadas tanto con las denuncias por lesiones graves como con la investigación por la muerte de Zárate.