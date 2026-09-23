Juicio por homicidio

Aníbal Lotocki declaró por la muerte de Cristian Zárate

El acusado respondió a las preguntas de su abogado defensor Claudio Lifschitz, quien participó de la audiencia de forma virtual desde España, así como también de la Fiscalía y del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.