Aníbal Lotocki declarará este miércoles en el juicio por la muerte de Cristian Zárate, el paciente de 50 años que falleció en abril de 2021 luego de someterse a una cirugía en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito. El médico responderá las preguntas de todas las partes durante la audiencia.
Aníbal Lotocki declara ante la Justicia por la muerte de Cristian Zárate
El médico responderá preguntas de todas las partes durante la audiencia, en un proceso que también tiene a otros cuatro imputados y que continuará con nuevos testimonios.
El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y tiene como acusados, además de Lotocki, a otros tres médicos y a la directora del centro médico. La audiencia comenzará alrededor de las 10:30.
Lotocki pidió declarar
La decisión de que Lotocki prestara declaración surgió a partir de un pedido realizado por su propia defensa al finalizar la audiencia de la semana pasada. En aquella oportunidad, sus abogados comunicaron al tribunal que el médico quería brindar su versión sobre distintos aspectos relacionados con lo ocurrido con Zárate.
La indagatoria se produce después de los testimonios de cuatro inspectores del Ministerio de Salud de la Nación, quienes declararon sobre las condiciones en las que encontraron CEMECO durante una inspección realizada el 4 de mayo de 2021.
Según expusieron los profesionales, el establecimiento no contaba con habilitación para internaciones ni autorización para realizar cirugías mayores. También señalaron que durante el procedimiento detectaron medicamentos vencidos, además de fentanilo y propofol sin los registros correspondientes.
Los inspectores también informaron que encontraron ampollas de propofol almacenadas en una heladera junto con alimentos, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Cómo fue la cirugía de Cristian Zárate
Cristian Zárate tenía 50 años cuando el 15 de abril de 2021 ingresó a CEMECO para someterse a una intervención que incluía una dermolipectomía con técnica “tulua” y una liposucción.
Luego de la operación, el paciente fue trasladado a una habitación. En ese momento, una enfermera advirtió una anomalía en el drenaje y se lo comunicó a Lotocki. El médico dispuso entonces que Zárate regresara al quirófano.
Durante la noche, el paciente permaneció con dolores y no pudo dormir. Al día siguiente sufrió una descompensación. Fue intubado y desde CEMECO se solicitó una ambulancia.
Cuando llegó el servicio de emergencias, los profesionales advirtieron la gravedad del cuadro y pidieron una segunda unidad. Zárate sufrió un paro cardíaco y murió pese a los intentos de reanimación.
Quiénes están acusados
Por la muerte de Zárate, Lotocki está acusado de homicidio simple con dolo eventual. Junto con él están imputados los médicos Daniel Enrique Zambrano García, Santiago Luis Olguín y Polansky Peláez Hoyos, además de Andrea Isabel Torelli, directora del centro médico.
El juicio continuará con la declaración de los distintos involucrados y testigos previstos por el tribunal.
Una vez finalizada esta etapa del debate, está previsto que comiencen los testimonios de las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki por las lesiones gravísimas que, según sus presentaciones judiciales, sufrieron después de distintas intervenciones quirúrgicas.
La próxima etapa del juicio
La declaración de Lotocki se incorpora así a un proceso en el que ya fueron expuestos testimonios vinculados con el funcionamiento y las condiciones del establecimiento donde fue operado Zárate.
Tras esta instancia, el tribunal avanzará con los testimonios de las denunciantes, quienes deberán declarar sobre las consecuencias que, según sus denuncias, tuvieron distintas operaciones realizadas por el médico.