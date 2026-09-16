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Por la muerte de Cristian Zárate

Juicio por homicidio: Aníbal Lotocki declarará el miércoles 23 de septiembre

El 30 del mismo mes comenzarán a comparecer los testigos de la causa que investiga las lesiones gravísimas presuntamente cometidas contra cinco mujeres que se atendieron con Lotocki.

El médico cirujano Aníbal Lotocki.El médico cirujano Aníbal Lotocki.
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El cirujano Aníbal Lotocki declarará el próximo miércoles 23 de septiembre en el juicio oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, el hombre de 50 años fallecido el 15 de abril de 2021 luego de una operación efectuada en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

La Justicia ordenó la detención del médico Aníbal Lotocki,El médico Aníbal Lotocki, en una imagen de archivo.

Según informaron fuentes del caso, el 30 del mismo mes comenzarán a comparecer los testigos de la causa que investiga las lesiones gravísimas presuntamente cometidas contra cinco mujeres que se atendieron con Lotocki.

"Va a declarar solamente en lo que respecta a la causa de Zárate", consignaron los voceros de la investigación.

Además, se supo que el imputado prestará testimonio luego de la exposición de cada una de las cinco denunciantes.

Inspección en la clínica de Caballito

Durante la audiencia de este miércoles citaron a cuatro inspectores del Ministerio de Salud que intervinieron en la clausura de la clínica de Caballito.

Se trata de Facundo Nazareno Forcinito, Gustavo Nelson Dodera Martínez, Nora Alicia Durich y Rosana Flavia Rapalino, quienes fueron convocados por la fiscal María Luz Castany, a cargo de la Fiscalía General N.º 30 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Lotocki ya había sido condenado en 2022 a cuatro años de cárcel por las lesiones graves que sufrió Silvina Luna.Lotocki ya había sido condenado en 2022 por las lesiones graves que sufrió Silvina Luna.

El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

Los otros profesionales imputados

Además de Lotocki, son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Todos ellos, junto a la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, están señalados también como responsables del homicidio de Zárate.

Mirá tambiénCuatro inspectores del Ministerio de Salud declaran en el juicio contra Lotocki

Por otra parte, Krzeczek está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono del cirujano para que no lo hallaran los investigadores.

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