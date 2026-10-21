El juicio oral contra Aníbal Lotocki por las presuntas lesiones graves sufridas por cinco pacientes continuará este miércoles con la declaración testimonial de tres de las denunciantes. La audiencia se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.
Aníbal Lotocki vuelve al banquillo: tres mujeres declaran por las cirugías
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de Buenos Aires recibirá los testimonios de las denunciantes, quienes aseguran haber sufrido graves problemas de salud tras someterse a intervenciones estéticas.
Las mujeres denunciaron ante la Justicia haber padecido graves problemas de salud después de someterse a intervenciones quirúrgicas realizadas por el ex cirujano.
Qué dijeron las pacientes
La próxima audiencia estará centrada en los testimonios de tres de las cinco mujeres que denunciaron a Lotocki. Sus declaraciones forman parte del proceso judicial que busca esclarecer las presuntas lesiones derivadas de los procedimientos estéticos.
Días atrás, el médico ya había declarado ante el tribunal y brindado explicaciones sobre los productos que utilizaba en sus intervenciones.
La explicación
Durante su declaración, Lotocki se refirió a los materiales empleados en los procedimientos estéticos y sostuvo que el acceso a este tipo de tratamientos experimentó cambios durante la década de 1990.
En ese contexto, afirmó que “el metacrilato era la vedette del momento” y señaló que “el ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo”.
La muerte de Cristian Zárate
Además de la causa por las presuntas lesiones a cinco pacientes, Lotocki enfrenta un proceso judicial por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, de 50 años.
El hombre murió el 15 de abril de 2021, luego de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Quiénes son los otros acusados en la causa
Por la muerte de Zárate también son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.
En el expediente también está señalada Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del centro médico, en relación con el fallecimiento del paciente.
Por otra parte, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono celular de Lotocki para impedir que los investigadores lo encontraran.
El proceso judicial reúne así las acusaciones por las presuntas lesiones sufridas por pacientes y la investigación por la muerte de Zárate, mientras continúan las audiencias y la presentación de testimonios ante la Justicia.