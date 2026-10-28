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Fallo judicial

Sobreseyeron a Aníbal Lotocki en tres causas por lesiones graves debido al paso del tiempo

La decisión judicial se tomó por el tiempo transcurrido entre las intervenciones estéticas denunciadas y el primer llamado a indagatoria, que ocurrió aproximadamente 15 años después.

La Justicia evaluó el tiempo transcurrido en las denuncias contra Lotocki.La Justicia evaluó el tiempo transcurrido en las denuncias contra Lotocki.
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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 resolvió sobreseer a Aníbal Lotocki en tres de las cinco causas por lesiones graves iniciadas por pacientes que se sometieron a intervenciones estéticas. La decisión se basó en el tiempo transcurrido entre los procedimientos denunciados y el primer llamado a indagatoria del cirujano.

Las denunciantes alcanzadas por el fallo son Paola Auzmendi, Beatriz Berger y Julieta Cuadros Miranda. En sus casos, las intervenciones se realizaron hace más de una década y el primer llamado a indagatoria tuvo lugar aproximadamente 15 años después, un lapso que resultó determinante para la resolución judicial.

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Por qué la Justicia lo sobreseyó

Los procedimientos que dieron origen a las denuncias se llevaron a cabo en septiembre de 2009, en el caso de Paola Auzmendi; en septiembre de 2010, en el de Beatriz Berger, y en agosto de 2011, en el de Julieta Cuadros Miranda.

Al evaluar las actuaciones, el tribunal consideró el tiempo transcurrido entre las intervenciones y el avance del proceso judicial para resolver los sobreseimientos en estos tres expedientes.

La Justicia ordenó la detención del médico Aníbal Lotocki,El tribunal que resolvió el sobreseimiento de Aníbal Lotocki.

La medida alcanza exclusivamente a esas causas y no significa que hayan concluido todas las actuaciones judiciales contra el cirujano. Las otras dos denuncias por lesiones graves continúan en trámite.

Qué ocurre con las otras causas

Tras el fallo, siguen bajo análisis judicial las causas vinculadas con Sandra Domínguez y Yésica Forti, cuyos expedientes no fueron alcanzados por la resolución.

En el caso de Forti, las intervenciones cuestionadas se realizaron en 2016, 2019 y 2021. Al tratarse de procedimientos más recientes, efectuados hace menos de diez años, su situación es diferente de la de las otras tres denunciantes.

Aníbal Lotocki.Dos causas contra el médico continúan bajo análisis judicial.

La situación judicial

La causa de Sandra Domínguez también continúa en trámite. Según los antecedentes del expediente, fue intervenida por Lotocki en distintas oportunidades entre 2009 y 2015.

De esta manera, el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 resuelve la situación de tres de las cinco denunciantes, mientras que los expedientes correspondientes a Domínguez y Forti siguen pendientes de resolución.

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