Un hombre fue imputado por estafa en la provincia de San Luis, acusado de adquirir una importante cantidad de vinos por más de $274 millones y pagar la operación con cheques que no tenían fondos. La maniobra habría provocado un fuerte perjuicio económico a una bodega que comercializa sus productos en Villa Mercedes.
San Luis: lo imputaron por comprar vinos por más de $274 millones con cheques sin fondos
La operación fue denunciada por una bodega de Villa Mercedes. La investigación sostiene que el acusado entregó documentos de pago que no pudieron cobrarse por falta de fondos; la defensa, en tanto, planteó que se trata de un conflicto comercial.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron entre octubre y noviembre de 2025. Durante ese período, el acusado habría concretado una compra de una gran cantidad de vinos a través de un ejecutivo de ventas que trabajaba para una bodega con actividad comercial en Villa Mercedes.
De acuerdo con la denuncia, el negocio superó los $274 millones y el pago se habría realizado mediante cheques. Sin embargo, cuando la empresa intentó cobrarlos, comprobó que no contaban con fondos suficientes.
La bodega habría ofrecido distintas alternativas para que el comprador pudiera cancelar la deuda, pero, según la acusación, todas fueron rechazadas. Desde la parte denunciante señalaron que la situación le ocasionó a la firma “un severo perjuicio económico”.
La defensa cuestionó la acusación
Durante la audiencia, la Fiscalía y la querella solicitaron que se formularan cargos por estafa. Como alternativa, plantearon que se investigara el presunto libramiento de cheques sin fondos.
La defensa, en cambio, sostuvo que las condiciones comerciales habían sido establecidas por la propia bodega. También remarcó que su representado mantenía una relación comercial con el denunciante desde 2021 y presentó elementos para respaldar la existencia de ese vínculo.
A partir de esos argumentos, consideró que el conflicto debía resolverse en el ámbito del fuero civil y no mediante una causa penal.
Qué medidas deberá cumplir el imputado
Después de escuchar las posiciones de las partes, la jueza de Garantía N.º 3 resolvió dar por formulados los cargos provisorios por el delito de estafa y establecer medidas de coerción para el acusado.
El imputado deberá presentarse una vez al mes ante la Fiscalía para firmar el libro correspondiente. Además, tendrá prohibido salir del país mientras continúe la investigación.
La causa seguirá adelante para esclarecer las circunstancias de la operación comercial, el destino de los cheques entregados y las responsabilidades que pudieran corresponder.