Acusado de estafa

San Luis: lo imputaron por comprar vinos por más de $274 millones con cheques sin fondos

La operación fue denunciada por una bodega de Villa Mercedes. La investigación sostiene que el acusado entregó documentos de pago que no pudieron cobrarse por falta de fondos; la defensa, en tanto, planteó que se trata de un conflicto comercial.