Una mujer de Elortondo fue víctima de una estafa por $2.130.000 luego de recibir mensajes de WhatsApp de una persona que se hizo pasar por su hija y le solicitó dinero con el argumento de que necesitaba reparar su teléfono celular. El caso es investigado por la Fiscalía de Melincué, a cargo del fiscal Julián Cochero.
Vía WhatsApp: creyó que su hija necesitaba dinero y terminó estafada por más de $2 millones
La víctima realizó tres transferencias a una cuenta de Mercado Pago. La Fiscalía de Melincué investiga el hecho y busca determinar si hubo más personas involucradas.
Tres transferencias bancarias
El hecho ocurrió el 3 de junio, cuando la damnificada comenzó a recibir mensajes de un número telefónico desde el cual una persona aseguraba ser su hija. Según la denuncia, quien se comunicó le explicó que había tenido inconvenientes con su celular y necesitaba dinero para solucionar el problema.
Convencida de que estaba hablando con su familiar, la mujer accedió al pedido y realizó tres transferencias por $430.000, $500.000 y $1.200.000, respectivamente, hacia una cuenta de Mercado Pago indicada por la persona que la contactó.
De esta manera, la víctima terminó enviando un total de $2.130.000, sin advertir inicialmente que se trataba de una maniobra de engaño.
A partir de la denuncia, se inició una investigación por el delito de estafa, bajo una modalidad conocida popularmente como “cuento del tío”, que consiste en utilizar distintas excusas para obtener dinero mediante engaños.
Una sospechosa bonaerense
En el marco de las actuaciones fue denunciada una mujer identificada por sus iniciales M.L.P., domiciliada en la provincia de Buenos Aires, cuya posible vinculación con la maniobra es materia de investigación.
La causa quedó a cargo del fiscal Julián Cochero, de la Fiscalía de Melincué, y fue caratulada provisoriamente como estafa.
Los investigadores trabajan para establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existieron otras personas involucradas en la maniobra.
El caso vuelve a poner el foco en las estafas realizadas mediante WhatsApp, en las que los delincuentes utilizan identidades de familiares y situaciones de supuesta urgencia para conseguir transferencias de dinero.