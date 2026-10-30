La Justicia ordenó el desalojo de Antonella Menem, nieta del ex presidente Carlos Saúl Menem, de la vivienda de la que es titular, según denunció su abogado Ignacio Barrios.
Tras años de conflictos judiciales, desalojaron a Antonella Menem
"No entendemos cómo se llega a desalojarla en estas condiciones mientras reclama que se investigue la estafa que denunció", sostuvo su abogado Ignacio Barrios.
"No entendemos cómo se llega a desalojarla en estas condiciones mientras reclama que se investigue la estafa que denunció. Exigimos una respuesta judicial clara y que se resguarden su integridad y sus derechos", sostuvo su abogado.
Según el fallo al que tuvo acceso este medio, la causa se encuentra caratulada como "Matías Llupia, contra Antolla Menem". El escrito explica: "Se resolvió enviar el presente oficio a fin de solicitarle que se constituya en el inmueble. Atento lo solicitado y constancias de autos, previa notificación, librese orden de lanzamiento".
"Queda Ud. facultado para allanar el inmueble y hacer uso de la fuerza pública en caso necesario. Diligenciado que sea el presente se servirá devolverlo con lo actuado por el mismo conducto de recepción", cerró el escrito.
Cuestionamientos a la validez del contrato
Fuentes cercanas a la investigación señalaron: "Ellos dicen que compraron de buena fe con ese contrato de compra y venta que no tiene validez porque no tiene monto alguno. Pasaron más de 10 años y la casa nunca la pusieron a su nombre porque sabían que no podían por la revocación del poder".
El expediente permite reconstruir parte de los antecedentes del conflicto, que se remontan a 2013, cuando Menem Pinetta inició un trámite ante el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba para solicitar que se circularizara la revocación de un poder especial.
Según consta en el expediente, iniciado el 1° de octubre de ese año, la presentación estuvo vinculada con un poder otorgado a Javier Andrés López para que pudiera vender, ceder y transferir el terreno ubicado en Villa Lago San Roque, en la localidad de Parque Síquiman, departamento de Punilla.
El documento notarial, fechado el 22 de agosto de 2013, establecía que López estaba facultado para disponer del inmueble, identificado como el lote 15 de la manzana 63, con una superficie de 800 metros cuadrados e inscripto en el Registro General de la Propiedad bajo la matrícula 754216 del departamento Punilla.
Entre las atribuciones concedidas figuraban la posibilidad de firmar la escritura traslativa de dominio, entregar la posesión del terreno, percibir el dinero correspondiente y suscribir la documentación necesaria para concretar la operación.
Trámites notariales y pedidos de escrituración
En otra comunicación incorporada al expediente, la escribana Inés Morzone, titular del Registro 585 de Córdoba, notificó a Menem Pinetta que no podía expedir un segundo testimonio de la escritura a partir de un pedido que había recibido sin las formalidades necesarias y de una persona que, según indicó, carecía de legitimación para solicitarlo.
Por ese motivo, le requirió que presentara una solicitud formal, acompañada de documentación que acreditara su condición de titular dominial, una exposición policial con los datos de la escritura y una constancia actualizada del inmueble.
También indicó que debía autorizar expresamente a la escribana o a otra persona para realizar las gestiones correspondientes ante el Registro General de la Propiedad.
De esta manera, los documentos permiten establecer que el conflicto por el inmueble y las gestiones vinculadas con el poder especial ya tenían antecedentes administrativos y judiciales en Córdoba desde 2013.
Desde hace más de 10 años Antonella sufría la posibilidad de perder su vivienda en Villa Parque Síquiman, Córdoba, que, según relató públicamente, compró con dinero recibido de la herencia de su padre, quien falleció en marzo de 1995. Ahora, ante un posible desalojo, el abogado Ignacio Barrios asumió su representación y trabaja para recuperar el inmueble.
La mujer, de 38 años, denunció que, cuando intentó vender la propiedad, le sustituyeron los documentos que debía firmar y luego perdió su tenencia. En febrero de 2024 anunció que había recuperado la casa, pero el conflicto continuó.