Un hombre de 31 años falleció este martes luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Autopista Brigadier Estanislao López Rosario - Santa Fe a la altura de Coronda.
Tragedia en la autopista: volcó a la altura de Coronda y murió en el Hospital Cullen
Un hombre de 31 años perdió el control de su automóvil a la altura del kilómetro 109, en sentido a Rosario. Tras ser rescatado por los bomberos y derivado en código rojo a la capital provincial por un traumatismo encéfalo craneano grave, falleció horas después.
El hecho ocurrió alrededor de las 16:07, en la mano que va hacia Rosario, a la altura del kilómetro 109. Por causas que se investigan, el conductor de un Volkswagen rural de cinco puertas, color gris oscuro, perdió el control y volcó.
El hombre quedó atrapado en el interior del vehículo y debió ser rescatado por los equipos de emergencia. Fue trasladado inicialmente por el servicio de emergencias 107 al SAMCo de Coronda y, debido a la gravedad de sus lesiones, derivado en código rojo al Hospital Cullen de Santa Fe.
Según el parte policial, ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Pese a la asistencia médica, se confirmó su fallecimiento a las 18:05.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, Guardia Provincial y personal de emergencias. También intervino Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.