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Tragedia en la autopista: volcó a la altura de Coronda y murió en el Hospital Cullen

Un hombre de 31 años perdió el control de su automóvil a la altura del kilómetro 109, en sentido a Rosario. Tras ser rescatado por los bomberos y derivado en código rojo a la capital provincial por un traumatismo encéfalo craneano grave, falleció horas después.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 109 de la autopista Brigadier López, en la mano que se dirige hacia Rosario.El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 109 de la autopista Brigadier López, en la mano que se dirige hacia Rosario.
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Un hombre de 31 años falleció este martes luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Autopista Brigadier Estanislao López Rosario - Santa Fe a la altura de Coronda.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16:07, en la mano que va hacia Rosario, a la altura del kilómetro 109. Por causas que se investigan, el conductor de un Volkswagen rural de cinco puertas, color gris oscuro, perdió el control y volcó.

Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para rescatar al conductor que había quedado atrapado tras el vuelco.Bomberos y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para rescatar al conductor que había quedado atrapado tras el vuelco.

El hombre quedó atrapado en el interior del vehículo y debió ser rescatado por los equipos de emergencia. Fue trasladado inicialmente por el servicio de emergencias 107 al SAMCo de Coronda y, debido a la gravedad de sus lesiones, derivado en código rojo al Hospital Cullen de Santa Fe.

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Según el parte policial, ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Pese a la asistencia médica, se confirmó su fallecimiento a las 18:05.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, Guardia Provincial y personal de emergencias. También intervino Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del siniestro.

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