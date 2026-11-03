Siniestro Vial

Tragedia en la autopista: volcó a la altura de Coronda y murió en el Hospital Cullen

Un hombre de 31 años perdió el control de su automóvil a la altura del kilómetro 109, en sentido a Rosario. Tras ser rescatado por los bomberos y derivado en código rojo a la capital provincial por un traumatismo encéfalo craneano grave, falleció horas después.