Las tormentas comenzaron a hacerse sentir en distintos puntos de la provincia de Santa Fe durante la noche de este martes, en el marco de un escenario de inestabilidad que se extenderá durante la jornada del miércoles.
Tormentas en Santa Fe: impactantes videos del temporal en Timbúes, Villa Elvira y Armstrong
El avance de las tormentas quedó registrado en videos tomados en distintas localidades del sur provincial. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por fenómenos que podrían incluir abundantes precipitaciones, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.
En ese contexto, se conocieron impactantes videos que muestran el desarrollo del fenómeno meteorológico en diferentes localidades del territorio santafesino.
Las imágenes fueron registradas en Timbúes y Villa Elvira, en el departamento San Lorenzo, y en Armstrong, departamento Belgrano, donde vecinos captaron distintos momentos del paso de las tormentas.
Los registros permiten observar la intensidad de las condiciones meteorológicas que afectan a la región y se suman a una jornada marcada por las advertencias oficiales ante la posibilidad de fenómenos localmente fuertes.
Alerta amarillo por tormentas en Santa Fe: qué anticipa el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para sectores de la provincia de Santa Fe y zonas de provincias vecinas.
De acuerdo con el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estos fenómenos podrán estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.
El pronóstico contempla la continuidad de las condiciones de inestabilidad durante este miércoles, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas y prestar atención a los avisos oficiales.
Las recomendaciones ante las tormentas fuertes
Frente a la vigencia del alerta amarillo, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas:
Evitar salir durante los momentos de mayor intensidad del fenómeno.
No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
Si una tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones mientras continúe vigente la advertencia meteorológica.