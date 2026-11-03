San Lorenzo - Belgrano

Tormentas en Santa Fe: impactantes videos del temporal en Timbúes, Villa Elvira y Armstrong

El avance de las tormentas quedó registrado en videos tomados en distintas localidades del sur provincial. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por fenómenos que podrían incluir abundantes precipitaciones, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.