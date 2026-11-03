El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas para este martes 3 de noviembre en diez provincias argentinas. Mientras que varias regiones permanecen bajo nivel amarillo, algunos sectores de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa tienen alerta naranja, que advierte sobre fenómenos de mayor intensidad.
Alerta meteorológica en diez provincias por tormentas fuertes y posible caída de granizo
El SMN anticipó acumulados de hasta 80 milímetros, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y fenómenos de variada intensidad durante la jornada.
Las zonas alcanzadas por los avisos incluyen Misiones, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no está comprendida en la advertencia.
Qué implica la alerta amarilla
De acuerdo con el organismo meteorológico, las regiones bajo este nivel podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por precipitaciones abundantes en períodos breves, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica.
En estas zonas se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque los registros podrían superar esos valores de manera puntual.
Alerta naranja por tormentas fuertes
En los sectores alcanzados por el nivel naranja se esperan condiciones más intensas. El SMN advirtió que podrían desarrollarse tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, con abundantes precipitaciones, granizo de distintos tamaños y actividad eléctrica frecuente.
Además, las ráfagas de viento podrían superar los 90 kilómetros por hora. Para estas áreas se prevén acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean superados en forma localizada.
En qué momento del día se esperan
La vigencia de los avisos varía según la provincia y la región. En Misiones, las tormentas están previstas para la tarde, mientras que en Corrientes podrían desarrollarse durante la mañana y la tarde. En el este de Chaco, el alerta rige durante la mañana, y en Entre Ríos, por la tarde.
En Santa Fe, Córdoba y San Luis se esperan fenómenos tanto por la mañana como por la tarde. La misma previsión alcanza al oeste de Buenos Aires. En La Pampa y el este de Río Negro, en cambio, la advertencia se mantiene durante toda la jornada.
El alcance y la intensidad de los fenómenos pueden variar según la zona, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico y los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.