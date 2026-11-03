Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas este martes en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con tormentas fuertes durante la mañana y la tarde en la ciudad de Santa Fe. La temperatura máxima llegará a los 26°C y se esperan lluvias de variada intensidad. Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.