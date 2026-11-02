Un nene de 9 años fue atacado por un perro de raza pitbull mientras caminaba por la Costanera de la ciudad de Santa Fe, el domingo alrededor de las 18.30. El animal lo mordió en uno de sus brazos y, según denunció su papá, no llevaba bozal. La pareja que estaba a cargo del perro se retiró del lugar sin brindar asistencia al chico.
Un pitbull mordió a un nene de 9 años en la Costanera de Santa Fe: no tenía bozal
El ataque ocurrió el domingo, alrededor de las 18.30, en inmediaciones de Almirante Brown y Pedro Ferré. El chico sufrió una mordedura en un brazo. Según relató su papá, los dueños del animal se retiraron del lugar sin asistirlo.
El episodio ocurrió en inmediaciones de Almirante Brown y Pedro Ferré, cerca de una iglesia, en un sector de la Costanera que, a esa hora, tenía una importante concurrencia de personas que disfrutaban de la tarde.
En diálogo con CyD Litoral, Emiliano, el papá del nene, contó que su hijo había salido a pasear junto a un tío y otros dos chicos. En un momento, mientras caminaban, el pequeño quedó unos metros detrás del grupo y fue entonces cuando se produjo el ataque.
"Venía una pareja con un perro pitbull y, cuando iba cruzando, el perro le manoteó el brazo y le tiró el mordiscón. En ese momento, el dueño del perro lo alcanzó a agarrar y lo tironeó para atrás", relató.
El hombre precisó que el animal no tenía bozal y cuestionó la actitud de las personas que lo llevaban. Según su testimonio, ninguno de los dos se quedó para preguntar cómo estaba el chico ni para colaborar después de la mordedura. "La pareja agarró y se fue como si nada", aseguró Emiliano, quien explicó que el tío del nene tuvo que decidir entre perseguir a los responsables o quedarse a asistir al pequeño.
"La sacamos barata"
El papá contó que su hijo se encuentra bien y que pudieron realizarle las primeras curaciones. Sin embargo, reconoció que la situación podría haber tenido consecuencias mucho más graves si la mordedura hubiera sido en otra parte del cuerpo.
"Yo le doy gracias a Dios que no me lo lastimó, que no le agarró la cara. Si me hubiera agarrado la cara, no sé lo que hubiera pasado", expresó.
También manifestó su indignación porque, pese a la cantidad de gente que había en la Costanera, los responsables del animal se marcharon sin hacerse cargo de lo sucedido. "Es una tarde que vos decís familiar, que van a disfrutar un domingo, y que te pase esto... Nosotros no tenemos la culpa", lamentó.
La familia no realizó una denuncia hasta el momento porque desconoce la identidad de las personas que paseaban al perro. Por eso, Emiliano pidió colaboración a quienes hayan presenciado el episodio y puedan aportar información para identificar a la pareja.
"Me encantaría saber quién es la persona para ir, llamarlo y preguntarle por qué no lo asistió, teniendo 9 años, que es una criatura", reclamó.
De acuerdo con la descripción, el perro era de color blanco con manchas marrones. El padre insistió en la necesidad de que quienes tienen animales de estas características extremen las precauciones y los lleven con las medidas de seguridad correspondientes para evitar nuevos episodios.