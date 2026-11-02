Denuncia del progenitor

Un pitbull mordió a un nene de 9 años en la Costanera de Santa Fe: no tenía bozal

El ataque ocurrió el domingo, alrededor de las 18.30, en inmediaciones de Almirante Brown y Pedro Ferré. El chico sufrió una mordedura en un brazo. Según relató su papá, los dueños del animal se retiraron del lugar sin asistirlo.