Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Sauce Viejo..
Desde la mañana
Cortes de luz para este martes en Santa Fe y Sauce Viejo
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
Cortes de luz para este martes.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de elementos de maniobra y conductores, además de mantenimiento general.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:30 - 12:30 Talcahuano, Ayacucho, Larrea e Italia
09:00 - 13:00 Doldán, Espinoza, I. Crespo y Arzeno
Sauce Viejo
09:00 - 13:00 Ruta Nac. N11, Austria, Irlanda hasta río Coronda
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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