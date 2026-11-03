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En Vivo Martes 3 de noviembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:51 / Mar. 03.11.2026

Puente Carretero: desvíos y cambios en la circulación

Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se implementaron modificaciones en el tránsito para ingresar al Puente Carretero.

En Santo Tomé, los vehículos que habitualmente circulaban por el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberán utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre para acceder al viaducto.

En la cabecera santafesina, en tanto, está habilitado un desvío para quienes se dirigen hacia Santa Fe, por la traza norte recientemente construida.

Además, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.

06:51 / Mar. 03.11.2026

RN A012: continúa el corte entre Ricardone y la vieja RN 9

Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece cortada la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional A012, entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.

Los desvíos están dispuestos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.

06:51 / Mar. 03.11.2026

RN 178: corte total a la altura de Armstrong

Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178, a la altura de Armstrong. Por este motivo, permanece interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex Ruta Nacional 9).

Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela al tramo intervenido. Según lo previsto por Vialidad Nacional, la circulación podría restablecerse a mediados de noviembre.

06:37 / Mar. 03.11.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Presencia de lluvias y lloviznas en las regiones Centro y Sur. Extremar precauciones al transitar. Las calzadas húmedas siempre representan un riesgo para la normal circulación.

06:36 / Mar. 03.11.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Obras en el tercer carril desde el KM 31 hasta KM 34

ACCESO CERRADO:

Km30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.

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