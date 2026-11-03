Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero: desvíos y cambios en la circulación
Por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se implementaron modificaciones en el tránsito para ingresar al Puente Carretero.
En Santo Tomé, los vehículos que habitualmente circulaban por el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberán utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre para acceder al viaducto.
En la cabecera santafesina, en tanto, está habilitado un desvío para quienes se dirigen hacia Santa Fe, por la traza norte recientemente construida.
Además, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido entre el puente de Circunvalación y el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: continúa el corte entre Ricardone y la vieja RN 9
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece cortada la circulación para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional A012, entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos están dispuestos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.
RN 178: corte total a la altura de Armstrong
Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178, a la altura de Armstrong. Por este motivo, permanece interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex Ruta Nacional 9).
Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela al tramo intervenido. Según lo previsto por Vialidad Nacional, la circulación podría restablecerse a mediados de noviembre.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Presencia de lluvias y lloviznas en las regiones Centro y Sur. Extremar precauciones al transitar. Las calzadas húmedas siempre representan un riesgo para la normal circulación.