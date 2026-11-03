Personal del Comando Radioeléctrico detuvo en las últimas horas a dos mujeres de 35 y 52 años, quienes fueron interceptadas en la vía pública luego de ser denunciadas por intimidar a dos hombres con un revólver. El procedimiento culminó con el secuestro del arma de fuego y del motovehículo en el que se trasladaban.
Dos mujeres en moto y amenazando con un revólver a transeúntes
Ocurrió en barrio 12 de Octubre, en el sector suroeste de la capital provincial. Ambas fueron aprehendidas y la policía secuestró el arma de fuego con municiones.
El episodio desencadenó una alerta emitida por la Central de Emergencias 911. El sistema de monitoreo urbano advirtió la presencia de dos sospechosas a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de Pasaje Mitre y Moreno, donde una de ellas extrajo un arma de vista y amenazó a dos transeúntes.
Todo terminó no lejos de ahí, también dentro del barrio 12 de Octubre, en el sector suroeste de la ciudad de Santa Fe.
Con los datos filiatorios y las descripciones aportadas por las cámaras, los efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo que permitió ubicar a las implicadas junto al rodado en la intersección de Moreno y Aguado.
Hallazgo
Durante el desarrollo de las diligencias, una de las aprehendidas colaboró con el personal policial e indicó el domicilio exacto donde había ocultado el arma. Tras la requisa correspondiente en el lugar, los uniformados incautaron un revólver marca Ítalo Gra calibre .22 corto, el cual contenía cuatro cartuchos intactos y uno percutado.
Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta Honda Wave de color negro en la que circulaban.
Las detenidas fueron trasladadas de inmediato a la seccional policial correspondiente. La Fiscalía en turno dispuso que una de ellas quede formalmente vinculada a las actuaciones por el delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, en tanto que la restante quedó imputada por encubrimiento.