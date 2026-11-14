Un hombre de 41 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado, luego de protagonizar un violento episodio en el norte de la capital provincial, donde un joven resultó herido tras ser agredido en la cabeza y se secuestraron dos armas de fuego de grueso calibre.
Aprehendieron a un violento sujeto con dos armas de fuego
Tenía una escopeta y una pistola. Se trata de un hombre de 41 años que está acusado de atacar a golpes a un vecino.
El hecho se produjo en inmediaciones de la intersección de Segundo Pasaje y Boneo, hasta donde acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, tras un llamado ingresado a la central de emergencias 911 que alertaba inicialmente sobre una persona herida de arma de fuego en la vía pública.
Intervención policial
Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron a un joven de aproximadamente 24 años, quien presentaba un traumatismo en la zona de la cabeza por un golpe.
Según el relato de la víctima, el responsable de la agresión había sido un vecino de la misma cuadra.
Con los datos aportados, los agentes realizaron un rastrillaje preventivo en las inmediaciones y lograron interceptar a pocos metros al presunto agresor.
Durante el procedimiento, el personal policial concretó la aprehensión del sospechoso y procedió al secuestro de una escopeta calibre 16 y una pistola calibre 9 milímetros.
Tanto el detenido como el armamento incautado fueron trasladados a la sede de la Comisaría 8ª por razones de jurisdicción.
Se dio inmediata intervención al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso las actuaciones de rigor bajo las carátulas de lesiones leves y tenencia indebida de arma de fuego.