Un grave accidente de tránsito se registró durante la noche de este viernes sobre la Ruta Nacional Nº 11, a pocos kilómetros al norte de la localidad de Videla (departamento santafesino de San Justo), cuando un colectivo de larga distancia de la empresa El Norte volcó al costado de la cinta asfáltica por motivos que aún se intentan esclarecer.
Volcó un colectivo que circulaba por la ruta 11 a la altura de Videla
El grave accidente de tránsito dejó como saldo varias personas heridas, aunque ninguna de ellas tendría lesiones de gravedad. Ocurrió durante la noche de este viernes.
El siniestro vial ocurrió pasadas las 22. Poco después se recibió una alerta en el servicio de emergencias 911 que avisaba sobre el vuelco de un vehículo de gran porte en la zona ubicada “pasando” los silos de la cooperativa local.
De inmediato, personal policial de la jurisdicción se hizo presente en el lugar a bordo de un móvil oficial y constató que el micro se encontraba recostado sobre la banquina y presentaba importantes daños materiales.
Operativo
La gran mayoría de los pasajeros no presentaba heridas de gravedad.
No obstante, uno de los viajeros manifestó padecer dolencias, por lo que fue trasladado de urgencia en una ambulancia local hacia el centro de salud de Videla para su atención médica inicial.
Minutos más tarde, cerca de las 23, arribó al lugar una unidad de apoyo del centro público de salud de San Justo (Samco).
Los profesionales médicos procedieron al traslado preventivo del resto de los pasajeros y de los choferes del micro hacia el nosocomio de de esa ciudad, cabecera departamental, con el fin de someterlos a observaciones y controles médicos de rigor tras el fuerte impacto.
Prevención
El tránsito en la zona permaneció asistido mientras se realizaron las tareas de remoción del colectivo siniestrado y las pericias correspondientes para determinar la mecánica del vuelco.