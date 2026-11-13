La Justicia ordenó la prisión preventiva para un hombre de 45 años, de iniciales F.A.C., acusado de ser el autor del femicidio de su pareja, María Fernanda Barreto. El crimen ocurrió en abril de este año en la ciudad de Coronda, en el departamento San Jerónimo.
Prisión preventiva para el acusado de matar a María Fernanda Barreto en Coronda
El hombre tiene 45 años y habría asfixiado a su pareja en abril de este año. La fiscalía sostiene que luego intentó simular un suicidio.
La medida cautelar fue dictada por el juez Pablo Spekuljak, tras un pedido formal del fiscal Julio Lema, en el marco de una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Pese a la oposición de la defensa técnica, el magistrado consideró que existían riesgos procesales que no podían ser mitigados con medidas alternativas.
Coartada falsa
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el femicidio se perpetró entre la noche del sábado 5 de abril de este año y la madrugada del domingo 6, en la vivienda que ambos compartían ubicada en la calle Hipólito Irigoyen al 1.400, en Coronda.
El fiscal Lema detalló que, tras una discusión, el imputado le quitó la vida a la víctima mediante un mecanismo de asfixia.
Horas más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, el agresor intentó encubrir el hecho: se comunicó con el Comando Radioeléctrico y llamó a la madre de Barreto para asegurarles, de forma falsa, que la mujer se había suicidado.
Sin embargo, el avance de la investigación penal permitió desbaratar dicha versión y constatar que se trató de un homicidio agravado cometido en un contexto de violencia de género.
Calificación
Los elementos reunidos por la fiscalía determinaron que el crimen se produjo en una relación asimétrica de poder, caracterizada por malos tratos físicos y psicológicos previos a los que el imputado sometía de manera sistemática a la víctima.
Por estos motivos, a F.A.C. se le endilgó judicialmente la autoría del delito de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio).
Tras su detención, concretada días atrás, cumplirá la prisión preventiva mientras avanza el proceso hacia la instancia de juicio.