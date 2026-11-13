Barrio Abasto

Detuvieron a un hombre acusado de tener secuestrada a su pareja en Santa Fe

El operativo fue llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona noroeste de la capital provincial. La víctima fue rescatada y asistida por profesionales, mientras que el sospechoso quedó a disposición de la Justicia por privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.