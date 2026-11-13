Un hombre fue detenido este viernes en la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa que investiga delitos de extrema gravedad vinculados con la violencia de género y la privación ilegítima de la libertad.
Detuvieron a un hombre acusado de tener secuestrada a su pareja en Santa Fe
El operativo fue llevado adelante por la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona noroeste de la capital provincial. La víctima fue rescatada y asistida por profesionales, mientras que el sospechoso quedó a disposición de la Justicia por privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.
El procedimiento, que permitió poner a resguardo a la víctima, fue ejecutado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) —dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial— con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de San Javier.
Cautiva
Las actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia formal que alertaba sobre una situación alarmante: un hombre mantenía cautiva a su pareja, a quien además sometía de manera sistemática a amenazas coactivas y hechos de violencia de género.
Ante la gravedad del cuadro denunciado, la causa quedó en manos de la fiscal de turno, la doctora Ana Laura Gioria, quien ordenó las primeras diligencias investigativas para dar con el paradero de la mujer y corroborar la acusación.
Rescate
A partir de las tareas de inteligencia y campo llevadas a cabo por la División Homicidios de la PDI Región I, se determinó el lugar donde se encontraría cautiva la víctima. Con los elementos probatorios recabados, se libró la orden de allanamiento para un domicilio ubicado en el barrio Abasto de la capital provincial.
Durante el operativo táctico, los policías concretaron la detención del sospechoso y lograron la localización y el rescate de la mujer.
Asimismo, como parte de las medidas probatorias dispuestas para el avance de la causa, se procedió al secuestro formal de un teléfono celular que será peritado en busca de elementos de interés para la investigación.
Asistencia
Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada de manera inmediata al Área de Violencia de Género, donde recibió contención y fue entrevistada por un profesional especialista en psicología para evaluar su estado general y brindarle el acompañamiento institucional correspondiente.
Por su parte, el hombre aprehendido quedó alojado en sede policial a disposición de la fiscalía interviniente, a la espera de la correspondiente audiencia imputativa en la que se definirán los cargos formales que deberá afrontar en el proceso penal.