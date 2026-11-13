Corrupción policial

Coimas en la planta de verificación de Esperanza: condenaron al exjefe por más de 1.500 trámites irregulares

El subcomisario Cristian Vittore acordó tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales y una multa superior a los $75 millones. La maniobra se extendió durante más de cuatro años, de los cuales se pudieron acreditar 1.079 formularios de automóviles y 408 de motocicletas, únicamente entre 2024 y 2025. Ya son cuatro los policías condenados en la causa.